„Hvala vam na poverenju i neverovatnoj energiji“, napisali su u objavi na Instagramu studenti u blokadi

Studenti u blokadi zahvalili su se na društvenim mrežama svim Srbima u dijaspori na broju sakupljenih potpisa.

„Hvala vam na poverenju i neverovatnoj energiji“, napisali su u objavi na Instagramu studenti u blokadi i naveli da su od Srba u dijaspori prikupili 20.476 potpisa.

Kako su dodali, svaki potpis je dokaz „da smo zajedno nesalomivi“.

„Zajedno još jače u nove pobede“, poručili su.

U nedelju, 29. decembra, studenti u blokadi organizovali su akciju „Potpiši pobedu“ kojom su skupljali potpise građana kao podršku zahtevu za vanredne izbore.

Studenti u blokadi objavili su predthodno na društvenoj mreži Iks (X) da je tokom jednodnevne akcije širom Srbije prikupljeno 393.045 potpisa.