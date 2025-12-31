NIS
Sjedinjene Države produžile licencu za rad Naftnoj industriji Srbije
Administracija u Vašingtonu produžila je operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS) do 23. јanuara
„Hvala vam na poverenju i neverovatnoj energiji“, napisali su u objavi na Instagramu studenti u blokadi
Studenti u blokadi zahvalili su se na društvenim mrežama svim Srbima u dijaspori na broju sakupljenih potpisa.
„Hvala vam na poverenju i neverovatnoj energiji“, napisali su u objavi na Instagramu studenti u blokadi i naveli da su od Srba u dijaspori prikupili 20.476 potpisa.
Kako su dodali, svaki potpis je dokaz „da smo zajedno nesalomivi“.
„Zajedno još jače u nove pobede“, poručili su.
U nedelju, 29. decembra, studenti u blokadi organizovali su akciju „Potpiši pobedu“ kojom su skupljali potpise građana kao podršku zahtevu za vanredne izbore.
Studenti u blokadi objavili su predthodno na društvenoj mreži Iks (X) da je tokom jednodnevne akcije širom Srbije prikupljeno 393.045 potpisa.
Prema globalnom indeksu, Srbija je spremnija za primenu veštačke inteligencije od zemalja kao što su Meksiko, Turska, Egipat i Argentina, ali i odGrčke, Hrvatske i Rumunije, i od svih ostalih zemalja Zapadnog Balkana
Zborovi građana Novog Sada pozivaju građane da Novu godinu dočekaju odavanjem 16-minutne pošte poginulima u padu nadstrešnice
Nakon zajedničkog zahteva inicijative „Beograd ostaje” i više zborova građana, investitor projekta „Avala Studios Beograd” dao je saglasnost za pristup prostoru planirane gradnje radi građanske i stručne kontrole zelenih površina
Za organizaciju i realizaciju izložbene postavke u Nacionalnom paviljonu Srbije na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 biće izdvojeno oko 8,5 miliona evra, a tender je raspisala Kancelarija Komesara Srbije za međunarodne izložbe
