Ljudi prelaze ulicu dok pada jak sneg.

Vremenske nepogode

04.januar 2026. B. B.

Upozorenje na ledenu kišu

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izdao je upozorenje na ledenu kišu od 5. do 7. januara

Žena sa kišobranom hoda ulicom dok pada sneg.

RHMZ

04.januar 2026. B. B.

RHMZ: Oblačno, hladno, ledena kiša i sneg

Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlјe, od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini, i to povremeno sa vlažnim snegom uz zadržavanje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 ccentimetara

Mladi ljudi u srpskim narodnim nošnjama sa mnogo srpskih zastava

Lični stav

03.januar 2026. Boban Arsenijević

Kako diplomirati kafanski nacionalizam

Takozvana studija izvodljivosti za osnivanje Fakulteta srpskih studija u Nišu niti je studija niti svedoči o izvodljivosti. Više je sklepana tirada kič nacionalizma koji veruje da fakulteti služe kao bedemi protiv globalizacije i drugih proglašenih zala