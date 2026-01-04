Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da se nada da do 13. ili 15. januara stigne prvih 85.000 tona nafte, da rafinerija kreće da radi 17. ili 18. januara, a da 25. ili 26. počne prerada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju da se očekuje da rafinerija za preradu nafte u Pančevu počne da proizvodi naftne derivate od 25. ili 26. januara.

Vučić je rekao da se nada da do 13. ili 15. januara stigne prvih 85.000 tona nafte, da rafinerija kreće da radi 17. ili 18. januara, a da 25. ili 26. počne prerada.

On je na konferenciji za novinare posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost rekao da Amerika želi dominaciju u sferi energetike u svetu i da će svuda u svetu, pa i u Srbiji, dati sve od sebe da isteraju konkurentske zemlje – pre svega Kinu i Rusiju.

Prema njegovim rečima, u ovom trenutku Amerika kontroliše 51 odsto ukupnih rezervi nafti.

Vučić je rekao da se sankcije nad Naftnom industrijom Srbije i dalje „nadvijaju nad Srbijom“, kao da su tu i sankcije nad kompanijom Linglong i da se sa tim treba boriti, te da veruje da će se izboriti.

„Pozivam ljude iz rukovodstva Gasproma, NIS, Mađare da završe ugovor o kupoprodaji što je moguće pre da bi Srbija mogla da izađe iz režima sankcija i da bi mogla da nastavi da raste“, rekao je Vučić i dodao da će Srbija imati i struje i nafte i gasa i svega što treba, bez obzira na probleme s kojima se suočava.

Izvor: FoNet

