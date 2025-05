Igra „Majnkraft“ nema oružje, nema pucnjavu, nije nasilan. On je duboko edukativan i on baš uči jako često o toj održivosti u prirodi, kaže Viša naučna saradnica na Arheološkom institutu Jelena Anđelković-Grašar

Arheološko nalazište Viminacijum kod Kostolca, antička luka Ostia Antica u Italiji, Casa di Arabe u Španiji i Rimska vila u slovenačkoj Izoli uskoro bi, u cilju približavanja posebno mlađoj publici, generaciji Alfa rođenoj nakon 2011. godine, trebalo da se nađu u popularnoj video-igri „Majnkraft“ (Minecraft).

Viša naučna saradnica na Arheološkom institutu Jelena Anđelković-Grašar rekla je u Evropskoj kući da najnovije generacije ne komuniciraju više ni na društvenim mrežama, već putem „Diskorda“ (Discord) u virtuelnom svetu video-igara.

„Nama je jedini način da dopremo do te generacije sa nekom kvalitetnom porukom kroz video igre. Zato smo se odlučili za Majnkraft, jer Majnkraft nema oružje, nema pucnjavu, nije nasilan. On je duboko edukativan i on baš uči jako često o toj održivosti u prirodi. Zato mi hoćemo da prenesemo i Viminacijum, i Ostiju, i ove naše objekte kulturnog nasleđe u taj virtuelni svet Majnkrafta“, rekla je Anđelković-Grašar agenciji Beta.

Navela je da kao partnera imaju italijanski „Makers Camp“, koji radi na razvijanju video-igara, ali dodala da nije ideja da oni sami stvore Majnkraft svet, već da žele da to kokreiraju sa mladima.

„Mi sad ulazimo u jedan proces radionica i pravljenja pilot-programa, gde ćemo mlade da pozovemo da nam kažu kako da napravimo igricu. Mi ćemo tehnički da je obezbedimo, mi kao stručnjaci iz oblasti nasleđa reći ćemo šta su prave i tačne informacije, da ne fingiramo istoriju. Ali, kreativnost nije na nama. Dozvoljavamo da kreativnost svaka ta mlada generacija, ponaosob iz država koje su članice našeg konzorcijuma, doprinese da bi taj Majnkraft svet bude što bliži toj mladoj generaciji“, dodala je ona.

Navela je da Arheološki institut 20 godina upravlja Viminacijumom i da često imaju đačke posete, ali da deci te uobičajene ture nisu veoma interesantne.

„Mladi vole promene, njima je glavni pokret palcem, oni skroluju, i njima informacija mora da bude brza, tačna, precizna, da na interesantan način dopre do njih. Vi nemate tu mnogo vremena za elaborate, morate da naučite da budete koncizni, ali isto tako zanimljivi, jer neće isto taj mladi čovek da vas pročita, čak iako ste kratki, već morate da budete efektni“, rekla je Anđelković-Grašar.

Izvor: Beta