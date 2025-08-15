Udruženje novinara Srbije (UNS) protestuje zbog odluke Kurira da, u tekstu o hapšenju učesnika protesta, na svom portalu objavi puno ime i prezime maloletnog lica

U jučerašnjem tekstu Kurira se navodi da su policijski službenici uprave za Grad Beograd uhapsili nekoliko građana, zbog, kako su naveli, nasilja, napada na policijske službenike ili narušavanja javnog reda i mira. U tekstu su ipak, objavili i ime i prezime maloletnika od 17 godina.

UNS podseća da Kodeks novinara i novinarki Srbije propisuje da informacije dobijene od policije, zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih ustanova ili zaposlenih u njima, a koje direktno ili indirektno upućuju na identitet maloletnika, ne smeju da budu objavljene.

UNS ističe i da Zakonom o javnom informisanju i medijima jasno propisuje da se „maloletnik ne sme učiniti prepoznatljivim u informaciji koja može da povredi njegovo pravo ili interes“ (član 91).

Zakon propisuje i da će se u slučaju kršenja ove odredbe, novčanom kaznom od 50.000 dinara do 150.000 dinara kazniti za prekršaj glavni urednik medija ako je maloletnik učinjen prepoznatljivim u objavljenoj informaciji koja je podesna da povredi njegovo pravo ili interes.

UNS poziva medije da poštuju prava maloletnika, a Kurir da hitno ukloni sve podatke koje u objavi maloletnika čine prepoznatljivim.

Izvor: UNS

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.