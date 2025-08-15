Udruženje novinara Srbije (UNS) protestuje zbog odluke Kurira da, u tekstu o hapšenju učesnika protesta, na svom portalu objavi puno ime i prezime maloletnog lica
U jučerašnjem tekstu Kurira se navodi da su policijski službenici uprave za Grad Beograd uhapsili nekoliko građana, zbog, kako su naveli, nasilja, napada na policijske službenike ili narušavanja javnog reda i mira. U tekstu su ipak, objavili i ime i prezime maloletnika od 17 godina.
UNS podseća da Kodeks novinara i novinarki Srbije propisuje da informacije dobijene od policije, zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih ustanova ili zaposlenih u njima, a koje direktno ili indirektno upućuju na identitet maloletnika, ne smeju da budu objavljene.
UNS ističe i da Zakonom o javnom informisanju i medijima jasno propisuje da se „maloletnik ne sme učiniti prepoznatljivim u informaciji koja može da povredi njegovo pravo ili interes“ (član 91).
Zakon propisuje i da će se u slučaju kršenja ove odredbe, novčanom kaznom od 50.000 dinara do 150.000 dinara kazniti za prekršaj glavni urednik medija ako je maloletnik učinjen prepoznatljivim u objavljenoj informaciji koja je podesna da povredi njegovo pravo ili interes.
UNS poziva medije da poštuju prava maloletnika, a Kurir da hitno ukloni sve podatke koje u objavi maloletnika čine prepoznatljivim.
Izvor: UNS
Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.
Batinaši Srpske napredne stranke jurišaju na novinarke i novinare na terenu, a policija opet ne reaguje. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) to najoštrije osuđuje i poziva nadležne organe da hitno identifikuju i sankcionišu napadače na predstavnike medija u centru u Beograda
Zbog izgradnje obilaznice od 30 miliona evra, Užice je ostalo bez većeg dela Zelene staze za pešake, jedne od svojih najvećih turističkih i rekreativnih atrakcija. Nezvanično, iz gradske uprave poručuju da šetači i biciklisti u kanjon Đetinje neće moći da se vrate još nekoliko godina
Širom Srbije održani su protesti, ovog puta pod nazivom „Večeras pucate po šavovima“. Gotovo svugde scene nasilja, obračuna SNS-batinaša i specijalnih jedinica policije sa jedne i demonstranata sa druge strane. Sa vrha vlasti je stiglo naređenje da se više ne preza od primene sile. Najžešće je bilo u Novom Sadu i Beogradu
Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu odbacilo je krivičnu prijavu u slučaju ubistva gradskog psa Done tokom protesta 24. januara. Dok je gradska uprava za kulturu odbila zahtev za oslikavanje murala sa Doninim likom sa obrazloženjem da slika ima političku konotaciju
Mnoge od onih koje su do juče hapsili, policajci danas štite. Tako su postali privatno batinaško obezbeđenje MUP Srbije d.o.o. Zato je za novinare mnogo važnije da znaju ko je ko u podzemlju, nego u policiji ili strankama na vlasti
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.