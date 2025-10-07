Specijalni izvestioci UN opisali su region Bora kao „žrtvovanu zonu“ - područje koje je izuzetno kontaminirano

Specijalni izvestioci Ujedinjenih nacija (UN) zatražili su od Srbije i kompanije Srbija Ziđin koper da se izjasne o optužbama o visokom nivou zagađenja koje potiče od rudarskih aktivnosti u regionu Bora.

Izvestioci UN su istakli da su veoma zabrinuti zbog informacija o visokom nivou zagađenja u borskom regionu.

Taj region opisan je kao „žrtvovana zona“, odnosno područje koje je izuzetno kontaminirano i u kojem ranjive grupe snose nesrazmerno veliki teret zagađenja životne sredine, objavio je Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI).

Istaknuto je da postoji zabrinutost zbog informacija o zagađenju životne sredine, prisustvu teških metala i drugih opasnih supstanci u vodi, vazduhu i zemljištu, ali i prekomernoj buci, što može imati posledice po zdravlje stanovništva.

U pismu su naglašeni i problemi povezani sa negativnim uticajima na poljoprivredu, eksproprijaciju i raseljavanje zajednica, i nedostatak odgovarajuće reakcije državnih institucija.

Dva meseca bez odgovora

Pismo su izvestioci UN uputili Srbiji i kompaniji Srbija Ziđin koper još 8. avgusta, uz rok od 60 dana da se odgovori na pisma. Međutim, do 7. oktobra, odnosno do isteka roka njihov odgovor nije stigao.

Prethodno su meštani sela Krivelj i Slatina u okolini Bora, zajedno sa Udruženjem mladih istraživača Bor i organizacijama RERI i FIAN International, uputili pismo specijalnom izvestiocu UN za toksično zagađenje i ljudska prava.

Oni su izrazili zabrinutost zbog ozbiljnog zagađenja životne sredine i ugrožavanja ljudskih prava koji su posledica rudarskih aktivnosti u okolini Bora.

Milan Ćosić, stanovnik sela Krivelj, naglasio je da ih „država nije zaštitila“ i dodao da meštani ne traže nikakve povlastice, već „pravo na normalan i dostojanstven život, kao i svi drugi građani“.

Zaštita vlaške nacionalne manjine

Specijalni izvestioci UN pozvali su Srbiju da dostavi informacije o tome da li su sprovedene procene uticaja na društvo i životnu sredinu, povezane sa radom kompanija Ziđin koper i Ziđin majning, kao i da objavi njihove nalaze.

Zatražili su i informacije o merama koje su preduzete radi sprečavanja i otklanjanja uticaja na ljudska prava, uključujući raseljavanje, pristup resursima i izloženost opasnim materijama, kao i detalje o pravnim lekovima koji su na raspolaganju pogođenim zajednicama i koracima koji su preduzeti kako bi se zaštitila vlaška nacionalna manjina.

Izvestioci su naglasili da je neophodan „pristup zasnovan na poštovanju ljudskih prava, koji podrazumeva snažne preventivne mere i efikasne mehanizme odgovornosti, uz obezbeđivanje adekvatne nadoknade“.

