Odlazak National Gerographic sa srpskog tržišta više govori o nezajažljivoj potrebi za zaradom nego o tome da on Srbiji nije potreban , smatra Igor Ril koji je 16 godina bio glavni i odgovorni urednik ovog časopisa

„Magazin National Geographic prestaje da izlazi u Srbiji počev od januara 2024. godine“, piše na početku saopštenja koje je medijima prosledio njegov izdavač Wireless media group (WMG).

Mediji su o tome već izvestili javnost, a kao razlog naveli – gubljenje licence.

U saopštenju (WMG) nije naveden razlog zašto se ukida srpsko izdanje ovog američkog izdanja raširenog po celom svetu, već se nabrajaju postignuti rezultati:

„Zahvaljujući odličnoj saradnji u prethodnih 17 godina, objavljeno je 206 izdanja National Geographic-a u Srbiji, a magazin je uspeo da se pozicionira kao broj 1 na tržištu u segmentu u kojem posluje.“

Citirana je i izjava Milane Petrović, urednice izdanja National Geographic Srbija.

“Ponosni smo što smo bili deo National Geographic porodice. Radili smo mnogo, ali smo zaista uživali jer smo bili privilegovani da se bavimo naukom, istorijom, antropologijom i prirodom, da pokrećemo teme od šireg društvenog značaja i da sa našim partnerima tražimo rešenja za aktuelne izazove. Ovom prilikom zahvaljujem se vernim čitaocima koji su rasli zajedno sa nama i bili nam motivacija u prethodnih 17 godina da se trudimo da uvek budemo bolji”, izjavila je Milana Petrović.

U zaključku saopštenja se naglašava da je „WMG broj 1 digitalna medijska kompanija na Zapadnom Balkanu sa impresivnim brojem brendova (32 digitalna izdanja, osam štampanih izdanja i tri televizije). Zahvaljujući naprednoj tehnologiji i timu profesionalaca, WMG stvara izuzetne medijske sadržaje za sve kanale, a partnerima nudi vrhunsku platformu za oglašavanje omogućavajući im da unaprede svoje poslovanje.“

Prošle godine je u Hrvatskoj ugašeno i štampano i online izdanje „National Geographic“, i to nakon više decenij izlaženja.

Prvi broj na srpskom jeziku izašao je u novembru 2006. godine. Od tada, pa do 2022. godine glavni i odgovorni urednik „National Geographic“ bio je Igor Ril. sadašnji zamenik glavnog i odgovornog urednika „Zabavnika“.

Za „Vreme“ Igor Ril kaže da je „ukidanje licence za srpsko izdanje National Geographica doživeo kao potresnu, pre nego kao iznenađujuću vest. Časopis koji postoji duže od 130 godina u svojoj verziji na srpskom jeziku bio je na dobrom putu da postane i deo ovdašnje tradicije. Svestan sam da štampani mediji trenutno gube bitku sa portalima, ali sam takođe svestan i toga da je kvalitetan sadržaj koji je nudio National Geographic u Srbiji imao veliki broj poklonika, čitalaca i pretplatnika koji su do sada omogućili opstanak časopisa.“

Igor Ril napominje da je „od prvog broja na srpskom jeziku, u novembru 2006. godine, bilo jasno da National Geographic kod nas nije tek ’još jedna novina’. Čitaoci su prepoznali, a mnogi su to znali i od ranije, da je National Geographic poseban, naročit, jedinstven put oko Zemlje i van nje, zanimljivo, obrazovno štivo koje ne gubi na aktuelnosti, naukom objašnjavajući svet i pojave u svetu pristupačnim jezikom i vrhunskim fotografijama.“

Dodaje da „gorak ukus zbog gašenja časopisa donekle ublažava činjenica da na rad redakcije, na moj i rad Milane Petrović koja me je nasledila, matično izdanje nije imalo nikakvu zamerku. Naprotiv, u Društvu National Geographic zahvalni su što smo od prvog do poslednjeg broja održali najviše žurnalističke standarde i sačuvali kvalitet koji se od National Geographica i očekuje, te je srpsko izdanje više puta nagrađivano za najbolju lokalnu produkciju u mreži svih međunarodnih izdanja. Nagrada je i prijateljski odnos koji sam, za skoro 16 godina koliko sam bio glavni urednik, izgradio sa ostalim urednicima u svetu kao i sa mnogima iz centrale u Vašingtonu. To je i danas nepromenjeno.“

Ril smatra da „odlazak National Geographica sa srpskog tržišta svakako jeste gubitak za našu medijsku scenu preplavljenu trivijalnim, jeftinim, banalnim sadržajima i čini mi se da to više govori o nezajažljivoj potrebi za zaradom nego o tome da Srbiji nije potreban National Geographic. Itekako je potreban.“

Jedan od najpoznatijih srpskih fotografa Dragoljub Zamurović, koji je u ovom mesečniku objavio brojne reportaže i dobio nagrade „Best Edid“ za najbolju lokalnu produkciju, rekao je za NovuS da „ne postoji ni jedan medij na svetu koji je dobio više nagrada za fotografiju od „Nacionalne geografije, a takođe i za tekstove. To nije komercijalan časopis, ne kupuje se masovno, ali je to jedna stvar koja obrazuje naciju, utiče na ljude da vide kako svet izgleda.“

„Ljudi čuvaju primerke i mnogi imaju svoju ličnu biblioteku časopisa. Ja sam lično učio fotografiju iz Nacionalne geografije, svaki broj sam listao detaljno i analizirao fotografije. Verujem da veliki broj mladih ljudi koji žele da se bave fotografijom to isto rade. To vam je kao da ukinete osnovnu školu“, smatra Dragoljub Zamurović.