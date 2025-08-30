Učenici osnove škole u Beogradu „Isidora Sekulić“ treba da se presele u novu zgradu na Beogradu na vodi, a učenici „Svetog Save“ u dve druge škole zbog rekonstrukcije njihove. Škola u Beogradu na vodi je završena za tri meseca i pitanje je da li ima građevinsku dozvolu, a tender za „Svetog Savu“ još nije ni raspisan

Učenici dve beogradske osnovne škole, „Isidora Sekulić“ na Savskom vencu i „Sveti Sava“ na Vračaru, počinju školsku godinu sa istim problemom: nisu baš sasvim sigurni gde treba da idu u školu.

„Isidora Sekulić“

Odlukom Ministarstva prosvete, škola „Isidora Sekulić“ biće preseljena u ulicu Luke Ćelovića Trebinjca, u Beogradu na vodi. Roditeljima je ova vest saopštena u junu, na kraju prošle školske godine. Nije im rečeno kada će se seliti, ali očekuju da će to biti uskoro.

Jer, nova zgrada niče kao pečurka.

Na sajtu Beograda na vodi piše da je „izgradnja ovog najsavremenijeg obrazovnog kampusa u zaleđu Savskog trga počela krajem maja svečanim polaganjem kamena-temeljca, a prvi đaci će u novu školu krenuti već sledećeg septembra. Tamo će ih dočekati prostrano dvorište sa sportskim terenima, savremeno opremljeni kabineti, kao i mini botanička bašta. Ovo je tek prva od ukupno tri nove državne škole u Beogradu na vodi, koje će moći da prime ukupno 1.920 đaka iz celog grada“.

Roditelji se pitaju kakav je to objekat koji je toliko brzo nikao? Da li ima upotrebnu dozvolu?

Direktorka Osnovne škole „Isidora Sekulić“ Biljana Rakić je u izjavi za Nova.rs rekla da će o ovoj temi govoriti za 15 dana, kada dobije zeleno svetlo od nadležnih. Takođe je naglasila da nova školska godina sigurno počinje u zgradi na staroj adresi. Objasnila je i da je škola neisplativa zato što u velikom objektu ima malo dece.

„Sveti Sava“

Roditelji učenika škole „Sveti Sava“ saznali su nedavno da će njihova deca biti raspoređena u dve škole zbog rešenja koje je škola dobili od Sektora za vanredne situacije u vezi sa protivpožarnom zaštitom.

OŠ „Sveti Sava“

Pre nekoliko dana roditelji su zatekli kamione kojima je, kazali su za N1, direktorka samoinicijativno selila školski nameštaj. Zbog toga su pozvali policiju, policija nije reagovala, ali jeste kad ih je pozvala direktorka da rastera roditelje.

Roditelji tvrde da nemaju ništa protiv radova i selidbe dece u druge škole, ali tek neposredno pre nego što počnu radovi. Tvrde da još uvek nije raspisan ni tender za izvođenje radova.

U dopisu N1 kažu da je selidba osnovaca u druge škole „nezakonita i samovolja koju sprovodi direktorka Jovana Milenković“.

Podsećaju da škola nije bezbedna (prema Izveštaju Građevinskog fakulteta potrebna je rekonstrukcija zbog zapuštenosti), ali da nema opasnosti po bezbednost dece. Takođe, navode i da zakon daje rok za reakciju roditelja i organa upravljanja, ali je taj rok ignorisan, iako je odziv roditelja bio ogroman.

„Do sada je za rekonstrukciju OŠ ’Sveti Sava’ izdvojeno više od 2,1 milijarde dinara (18 miliona evra) kroz budžetske linije 2019, 2022. i 2025. godine – ali taj novac nikada nije stigao do škole. Gde je nestao? Sada se govori o tenderu od 7 miliona evra, iako javna nabavka još nije raspisana, a što jasno upućuje na korupciju i nameštene poslove. Direktorka Jovana Milenković, SNS kadar, započela je karijeru kao učiteljica u boravku, a preko noći je postavljena za direktorku škole od tada sistematski uništava ugled i rad ove obrazovne ustanove“, navodi se u dopisu roditelja OŠ Sveti Sava na Vračaru.

Odlučili su da će 1. septembra dovesti decu u njihovu školu.

