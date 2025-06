Pretučen student Pravnog fakulteta u Beogradu, napadnuti profesorka i radnik obezbeđenja, napad na koncertu Beogradskog sindikata u Futogu, umalo pregaženi studenti na protestu u Nišu, tuča privatnog obezbeđenja i građana na gradilištu u Bloku 4.

Svi ovi incidenti dogodili su se u 96 sati u Srbiji i svi imaju veze sa obračunom države sa nezadovoljnim građanima koji se bore za sopstvena prava u zemlji.

U Bloku 4, u Ulici Pariske komune na Novom Beogradu, došlo je do tuče između radnika obezbeđenja u žutim prslucima i stanara koji blokiraju mešalicu za beton. Građani tog bloka već nekoliko meseci protestuju, jer je objektom koji zida investitor zazidana njihova zgrada. pic.twitter.com/6FBL1NJfwF — TV N1 Beograd (@n1srbija) June 4, 2025

Neverovatni talas nasilja

Ovaj strahoviti porast nasilja i pesničenja, započet je na koncertu Beogradskog sindikata u Fugotu u subotu, 31. maja, kada je tokom izvođenja pesme „Mojne da si ćaci“, muškarac upao među okupljene i počeo da gađa žutom farbom članove benda, ali i brojne žene i decu koji su bili u publici, što se može videti na brojnim snimcima.

Zatim su se okupljeni okrenuli, pa je iz mase izašlo nekoliko muškaraca, a jedan od njih je u dva poteza nokautirao ćacija koji je došao sa farbom, ćelavog teškaša u trenerci nalik onim sumnjivim, za miroljubive građane zastrašujućim likovima koji vršljaju po okupiranom Pionirskom parku u Beogradu.

Na kraju se ispostavilo da je momak koji je odbranio ljude od napadača i nokautirao ga, dobio čak godinu dana kućnog pritvora.

Samo koji dan kasnije, 2. juna, stariji student, koji je Pravni fakultet upisao 2015. godine pretukao je profesorku obligacionog prava Mariju Karanikić Mirić i radnika obezbeđenja, koji joj je pritekao u pomoć.

Istog dana se dogodio i incident nakon protesta u Nišu, kada su studenti umalo pregaženi ispred zgrade Univerziteta. Nepoznata žena zaletela kolima ka njih četvoro, a samo pukom srećom niko nije povređen. Futog, prat 1 & part 2, rkstra razvlačenje po livadi! 👏 pic.twitter.com/sdWBd64s8F — Garfild (@garfild_sr) May 31, 2025 Dok studenti kažu da je na licu mesta bila i policija, koja je odmah reagovala i krenula pod rotacijom za ženom, iz Policijske uprave u Nišu još nema odgovora o incidentu, kao ni informacija o tome koliko je ljudi pozvano na razgovor nakon protesta.

Novi dan je doneo i novi talas nasilja, pa je Petar Živković, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, napadnut u dva sata ujutru, nakon što je sa dve koleginice izašao iz kafića. Prema njihovim rečima, prišlo im je pet nepoznatih momaka, devojke su odgurnuli, a njega tukli nekoliko minuta dok mu na glavi nije potekla krv.

„Bilo ih je petorica. Vikali su da im smeta neka moja majica, nešto vezano za Zvezdu, ali i ja sam navijač Zvezde, pa mi nije bilo jasno o čemu pričaju. BIli su konfuzni. Prišli su nam i odgurnuli u stranu moje dve koleginice. Tada su me napala sva petorica, podigli su me i nabili na neku ogradu i potom udarali u glavu dok nije prokrvarila“, priča za Nova.rs Petar, koji je nakon napada zbrinut u Urgentnom centru.

Foto: N1 Petar Živković

U Urgentni centar stigao je sa više teških povreda, a kolegince su bile pod traumom. Otac prebijenog studenta Bogoljub Živković je nakon podrške studentima kao policijski general dobio rešenje o prevremenoj penziji. Neposredno pre njegovog razrešenja je predsednik Republike Aleksandar Vučić, govoreći o protestima u Srbiji, pominjao izvesne policijske generale koji podržavaju proteste.

Petar je krajem decembra prošle godine govorio u medijima o studentskim blokadama, tužilaštvu, kršenju Ustava, ali i o Zagorki Dolovac, nakon čega je, njegovom ocu uručeno rešenje o penziji, sa usmenim obrazloženjem, da ranije napušta radno mesto – zbog sina.

I tu nije kraj. U Bloku 4 na Novom Beogradu došlo je u više navrata do tuče između radnika privatnog obezbeđenja investitora u žutim prslucima i stanara koji blokiraju mešalicu za beton. I to pred očima policajaca koji su sve to prvo samo posmatrali i snimali mobilnim telefonima.

Građani tog bloka već nekoliko meseci protestuju, jer je objektom koji zida investitor zazidana njihova zgrada, a od 3. juna su najavili da će svakodnevno protestovati.

Због напада на нашу колегиницу САДА креће ВИШЕЧАСОВНА БЛОКАДА испред Правног факултета. ДОЂИТЕ СВИ СТУДЕНТИ И ГРАЂАНИ, ОВО ВИШЕ НЕ СМЕ ОВАКО‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/HmUDP65F1L — Правни у блокади (@blokadapravni) January 16, 2025

Ko podstiče ovo nasilje

Bivši ministar policije Božo Prelević za „Vreme“ komentariše ovo svakodnevno nasilje, za koje tvrdi da ga podstiče stranka na vlasti.

„SNS nasiljem pokušava da demotiviše ljude da se na protestima uopšte pojave, tako pokušavaju i da spreče ljude da dođu u Kosjerić ili bilo gde gde se promene dešavaju“, govori Prelević.

Čak i u slučajevima gde je u tučama učestvovalo privatno obezbeđenje, a ne batinaši naprednjaka, Prelević objašnjava da su sve ove firme dozvolama vezane za stranku na vlasti, jer od nje dobijaju i poslove.

„SNS nije jedini, ali jeste najveći generator nasilja, a ono je direktno u fukciji zadržavanja vlasti, a zapravo i da zadržavanja profita, tako da nema indicija da će ovaj talas utihnuti. Što bude blaži odgovor, odmazda će biti veća“, dodaje on.

Na konstataciju, da je momak koji je u Futogu, kako izgleda na snimku, u samoodbrani udario muškarca koji je gađao ljude na koncertu farbom, dobio čak godinu dana kućnog pritvora, Prelević kaže da ova odluka deluje kao zastrašivanje.

„Poruka je jasna – zastrašiti svakoga ko se pobuni, ali hajde da vas pitam – da li ćete sebe spasiti ako ne izađete na protest? Hoćete li biti sigurniji? Evo, 13 godina se nismo bunili, da li smo bezbedniji zbog toga?“, pita advokat.