Na potezu između hrvatskog Sotina i Bačkog Novog Sela i Plavne, u opštini Bač noćas se prevrnuo čamac na Dunavu, u kome je, prema nezvaničnim informacijama, bilo 10 državljana Kine i jedan državljanin Srbije, za koga se pretpostavlja da je upravljao plovilom.
Na terenu su pripadnici hitnih službi iz Srbije i Hrvatske.
Prema nezvaničnim informacijama najmanje jedna osoba je preminula, dok se za dvoje ili troje njih još uvek traga.
Nadležni organi najavili su da će po završetku istrage objaviti zvanično saopštenje o uzrocima tragedije.
