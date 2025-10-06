Više osoba završilo je u Dunavu nakon prevrtanja čamca kod Bačke Palanke. Na brodu se nalazilo 11 kineskih državljana, a najmanje jedna osoba je poginula

Na potezu između hrvatskog Sotina i Bačkog Novog Sela i Plavne, u opštini Bač noćas se prevrnuo čamac na Dunavu, u kome je, prema nezvaničnim informacijama, bilo 10 državljana Kine i jedan državljanin Srbije, za koga se pretpostavlja da je upravljao plovilom.

Na terenu su pripadnici hitnih službi iz Srbije i Hrvatske.

Prema nezvaničnim informacijama najmanje jedna osoba je preminula, dok se za dvoje ili troje njih još uvek traga.

Nadležni organi najavili su da će po završetku istrage objaviti zvanično saopštenje o uzrocima tragedije.

Izvor: RTS

