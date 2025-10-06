Vremenska prognoza

04.октобар 2025. I.M.

Obilne padavine: Sneg na planinama, razvedravanje sa zapada

Crveno meteo-upozorenje je na snazi u južnim i centralnim delovima Srbije zbog obilnih padavina. U nižim predelima može pasti više od 100 litara kiše po kvadratnom metru. Na najvišim planinskim vrhovima se očekuje preko pola metra snega. Vanredno u Ivanjici, Novoj Varoši, Medveđi i u delu Arilja