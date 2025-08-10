Dva tinejdžera povređena su u subotu u napadu noževima u Mirijevu. Samo u poslednje dve nedelje zabeležena su još tri slična slučaja napada noževima, od kojih su dva bila kobna

Dva dečaka, starih 16 i 17 godina, primljena su u subotu uveče (9. avgust) u Urgentni centar u Beogradu sa ubodnim ranama koje su im, kako tvrde, naneli nepoznati napadači.

Prema navodima portala Telegraf.rs, oko 23 časa u Urgentni centar su primljeni M. M. (16) i D. M. (17), koji su imali ubodne rane u predelu ruku i nogu.

Prema nezvaničnim saznanjima, tinejdžeri su rekli da su mirno šetali Orlovskim naseljem u Mirijevu kada su ih zaskočili napoznati napadači, piše portal Nova.rs.

Prema rečima povređenih tinejdžera, njih su napala trojica muškaraca, koji su, kako tvrde, bili naoružani noževima, a preko lica su imali fantomke. D. M. je zadobio ubodnu ranu u predelu ruke, dok je M. M. zadobio ubodnu ranu u predelu noge i ima povredu glave.

Policija proverava sve okolnosti ovog događaja, a istraga je u toku.

Četvrti slučaj u dve nedelje

Napad u Mirijevu nije izolovan slučaj. Naprotiv, radi se o četvrtom napadu noževima samo u protekle dve nedelje. Dva takva incidenta završena su smrtnim ishodom.

Krajem jula je u masovnoj tuči u Novom Pazaru izboden sedamnaestogodišnji mladić, koji je od posledica povreda preminuo. Pored njega, povrede nožem zadobile su još tri osobe.

Već 1. avgusta je u beogradskom naselju Braće Jerković mladić star 19 godina teško povređen u incidentu nožem i a prevezen u Urgentni centar na odeljenje reanimacije. Kako je mladić naveo, njega su napala četiri maskirana lica, a tvrdio je i da je jedan od napadača nosio sekiru.

Samo četiri dana kasnije, tinejdžer A.M. (18) ubijen je u masovnoj tuči koja se dogodila u Bujanovcu. Njega je, kako se sumnja, nasmrt izbo nožem šesnaestogodišnjak.

Izvori: Telegraf/Nova.rs

