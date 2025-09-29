Novosadski „lanac slobode“protiv izmena Krivičnog zakonika
Izmene Krivičnog zakonika kojima se građani između ostalog protive tiču se uvođenja krivičnog dela obljuba bez pristanka, koja predviđa blažu kaznu u odnosu na silovanje
Osumnjičeni državljani Srbije su, između ostalog, bacali zelenu boju na muzej Holokausta i postavljali svinjske glave kod muslimanskih verskih objekata
U Velikoj Plani i Beogradu policija je u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom uhapsila 11 ljudi osumnjičenih da su se udružili zbog rasne i druge diskriminacije i špijunaže.
Uhapšeni su F. P, N. Ć, A. S, A. B, Đ. P, S. P, N. Ž, N. D, A. M, N. S. i D. M, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova
Postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni M. G. koji se nalazi u bekstvu, postupajući po instrukcijama strane obaveštajne službe, na teritoriji Srbije organizovao i obučavao grupu srpskih državljana – osumnjičene D. M, B. Đ, P. Đ, N. Ć, A. S, D. M, F. P, A. B, Đ. P, N. Ž, S. P, N. S, N. D. i A. M.
Ta grupa je, uz pomaganje K. S, imala za cilj da na osnovu razlike u rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti i etničkom poreklu u Francuskoj i Nemačkoj krši osnovna ljudska prava i slobode zajemčene opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim međunarodnim ugovorima.
Cilj im je bio i da šire ideje koje zagovaraju i podstrekavaju mržnju, diskriminaciju i nasilje zasnovane na razlikama u ličnim svojstvima određenih grupa ljudi.
Pomenuta krivična dela osumjičeni su počinili od aprila do septembra 2025. godine, tako što su bacali zelenu boju na muzej Holokausta, nekoliko sinagoga i jevrejski restoran, lepili nalepnice sa „genocidnim“ sadržajem, postavljali svinjske glave kod muslimanskih verskih objekata, a na području Pariza i ispred Brandenburške kapije u Berlinu i postavljali betoniranih „skeleta” sa ispisanim porukama.
Izmene Krivičnog zakonika kojima se građani između ostalog protive tiču se uvođenja krivičnog dela obljuba bez pristanka, koja predviđa blažu kaznu u odnosu na silovanje
Kakvi su ti Balkanci? Divlji, u večnim ratovima! Tu sliku o nama pisali su drugi, a mi smo je prihvatili i produbili. Ako se pogleda trezveno, zapravo smo obični…
Aktivizam Ansambla Generalštab usmeren je na očuvanje modernističke arhitekture Srbije – pre svega zgrade Generalštaba, dela Nikole Dobrovića, simbola kolektivnog sećanja Beograda
Deca su najčešće eksploatisana kroz prinudu na prosjačenje, vršenje krivičnih dela, seksualno, radno i kroz prinudne brakove
Aktivistikinje inicijative „(Ne) plaši se mraka“ prijaveli su Beokomu pedesetak ugašenih svetiljki na Adi Ciganliji. Nadležni kažu da ne znaju za problem mračnih deonica nebezbednih za žene
Režim u kontraofanziviKo se to nama sprema za izbore Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve