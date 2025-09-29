U Velikoj Plani i Beogradu policija je u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom uhapsila 11 ljudi osumnjičenih da su se udružili zbog rasne i druge diskriminacije i špijunaže.

Uhapšeni su F. P, N. Ć, A. S, A. B, Đ. P, S. P, N. Ž, N. D, A. M, N. S. i D. M, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova

Postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni M. G. koji se nalazi u bekstvu, postupajući po instrukcijama strane obaveštajne službe, na teritoriji Srbije organizovao i obučavao grupu srpskih državljana – osumnjičene D. M, B. Đ, P. Đ, N. Ć, A. S, D. M, F. P, A. B, Đ. P, N. Ž, S. P, N. S, N. D. i A. M.

Ta grupa je, uz pomaganje K. S, imala za cilj da na osnovu razlike u rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti i etničkom poreklu u Francuskoj i Nemačkoj krši osnovna ljudska prava i slobode zajemčene opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim međunarodnim ugovorima.

Cilj im je bio i da šire ideje koje zagovaraju i podstrekavaju mržnju, diskriminaciju i nasilje zasnovane na razlikama u ličnim svojstvima određenih grupa ljudi.

Pomenuta krivična dela osumjičeni su počinili od aprila do septembra 2025. godine, tako što su bacali zelenu boju na muzej Holokausta, nekoliko sinagoga i jevrejski restoran, lepili nalepnice sa „genocidnim“ sadržajem, postavljali svinjske glave kod muslimanskih verskih objekata, a na području Pariza i ispred Brandenburške kapije u Berlinu i postavljali betoniranih „skeleta” sa ispisanim porukama.