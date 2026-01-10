Posle Beograda, i studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu organizuju akciju čišćenja snega u tom gradu

Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu pozvali su na dvodnevnu akciju čišćenja snega na više lokacija.

Kako su naveli u pozivu, akcija se organizuje u subotu i nedelju, 10. i 11. januara.

U subotu, 10. januara, čistiće se na nekoliko lokacija.

Od 10 sati je predviđeno okupljanje ispred male i velike škole „Jovan Dučić”, od 11h će se čistiti okolina Dunavskog parka, Riblje pijace i Keja (ugao sa Miloša Bajića), a u isto vreme je predviđeno i okupljanje i čišćenje snega ispred škole „Ivan Gundulić” na Podbari i škola „Miloš Crnjanski” i „Prva vojvođanska brigada” na Novom naselju i Satelitu, javlja portal 021.

Od 12h predviđeno je čišćenje snega kod škole „Jovan Popović” na Limanu 2, vrtića „Kalimero” i Doma za stare „Oaza”.

I u nedelju, 11. januara, biće organizovana akcija na više lokacija na Klisi.

Od 11 časova će biti organizovana akcija kod Domova zdravlja (kod SP „Slana bara” i u Aleksandra Nevskog 9), kod škole „Dušan Radović” (Čenejska 61, Velebitska i Temeerinska 133), kao i oko vrtića „Radosno detinjstvo” (Čenejska 50, Jana Husa 15, ugao Orahove i Rade Smiljanova, Klisanski put 165).

„Doprinesi i ti”, poručuju studenti.

Akcija u Beogradu

Studenti u blokadi Univerziteta u Beogradu organizovali su u petak (9. januar) akciju čišćenja snega.

U akciji koju su nazvali „Koridor 2026” oni su čistili sneg na više lokacija u glavnom gradu.

Izvor: 021.rs