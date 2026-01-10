Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu pozvali su na dvodnevnu akciju čišćenja snega na više lokacija.
Kako su naveli u pozivu, akcija se organizuje u subotu i nedelju, 10. i 11. januara.
U subotu, 10. januara, čistiće se na nekoliko lokacija.
Od 10 sati je predviđeno okupljanje ispred male i velike škole „Jovan Dučić”, od 11h će se čistiti okolina Dunavskog parka, Riblje pijace i Keja (ugao sa Miloša Bajića), a u isto vreme je predviđeno i okupljanje i čišćenje snega ispred škole „Ivan Gundulić” na Podbari i škola „Miloš Crnjanski” i „Prva vojvođanska brigada” na Novom naselju i Satelitu, javlja portal 021.
Od 12h predviđeno je čišćenje snega kod škole „Jovan Popović” na Limanu 2, vrtića „Kalimero” i Doma za stare „Oaza”.
I u nedelju, 11. januara, biće organizovana akcija na više lokacija na Klisi.
Od 11 časova će biti organizovana akcija kod Domova zdravlja (kod SP „Slana bara” i u Aleksandra Nevskog 9), kod škole „Dušan Radović” (Čenejska 61, Velebitska i Temeerinska 133), kao i oko vrtića „Radosno detinjstvo” (Čenejska 50, Jana Husa 15, ugao Orahove i Rade Smiljanova, Klisanski put 165).
„Doprinesi i ti”, poručuju studenti.
Akcija u Beogradu
Studenti u blokadi Univerziteta u Beogradu organizovali su u petak (9. januar) akciju čišćenja snega.
U akciji koju su nazvali „Koridor 2026” oni su čistili sneg na više lokacija u glavnom gradu.
Izvor: 021.rs
