Radnici Železničke infrastrukture Crne Gore nastavili su štrajk nakon što su pregovori s menadžmentom i sindikatima propali. Zbog obustave rada, vozovi na glavnim linijama Bar–Petrovaradin ne saobraćaju, a putnici se prevoze autobusima.

Pregovori radnika na železnici u Crnoj Gori i menadžmenta o povećanju plata su propali, a štrajk radnika se nastavlja. Železnička infrastruktura započela proceduru za nalaženje novih radnika, izjavila je izvršna direktorka te kompanije Marina Bošković.

Bošković tvrdi da su radnici odbili povećanje plata od 300 evra, dok zaposleni to demantuju i najavljuju nastavak štrajka, prenela je RTCG. Menadžment Železničke infrastrukture pozvao je tužilaštvo i policiju da reaguju.

Višesatni pregovori otpravnika vozova i saobraćajnih dispečera s menadžmentom Železničke infrastrukture, reprezentativnim sindikatima i Ministarstvom saobraćaja Crne Gore završeni su bez dogovora.

Grupa od 85 zaposlenih u Železničkoj infrastrukturi Crne Gore otpravnika vozova, TK dispečera i saobraćajnih dispečera, stupila je u petak u štrajk, zbog, kako su naveli, veoma niskih plata.

Oni su tražili sastanak sa menadžmentom kako bi razgovarali o poboljšanju uslova rada. Radnici tvrde da im kompanija nije dala garancije kada bi se korigovao i usvojio kolektivni ugovor, te da i zbog toga nisu pristali na ponuđeno.

Zbog ovog štrajka vozovi na liniji Petrovaradin-Bar i Bar-Petrovaradin ne saobraćaju, saopštio je Srbijavoz.

Železnički prevoz Crne Gore organizovao je alternativni autobuski prevoz.

Za putnike koji su trebali da putuju vozom u 9.00 časova iz Bara za Petrovaradin, kao i vozom u 9.02 časova iz Petrovaradina za Bar obezbeđen je autobuski prevoz na relaciji Bar-Prijepolje teretna-Bar, navodi se u saopštenju Srbijavoza.

Izvor: Tanjug