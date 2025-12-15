Nakon prodavnica ruskih diskontnih lanaca Svetofora i MERE, u Srbiju dolazi i ruski maloprodajni lanac Fix Price. Rusi u Srbiji su izgradili sopstveni ekosistem koji uključuje ruske škole, vrtiće, IT kompanije i nastupe ruskih umetnika koje posećuju isključivo ruski državljani, a ruski marketi su postali „čvorišta“ te zajednice

Ruski maloprodajni lanac Fix Price planira da otvori prve prodavnice u Srbiji u prvom kvartalu 2026. godine, objavila je ta kompanija. Time se Srbija pridružuje listi tržišta na kojima ova diskontna mreža širi svoje poslovanje.

Dolazak Fix Pricea sledi nakon ulaska drugih ruskih diskontnih brendova na srpsko tržište, poput Svetofora i MERE-a.

Otkud toliko ruskih marketa u Srbiji?

Politička i društvena pozadina ekspanzije ruskih marketa u Srbiji neraskidivo je povezana sa posledicama rata u Ukrajini i specifičnom pozicijom Srbije u međunarodnim odnosima.

Ekspaniziji ruskih marketa u Srbiji pre svega je kumovala masovna emigracija Rusa u Srbiju od kako je njihova matična država izvršila agresiju na Ukrajinu 2022. godine.

Prema nekim procenama zbog tog rata u Srbiju je ušlo više od 300.000 ruskih državljana, a iako je najveći deo njih nastavio dalje, prema nezvaničnim podacima njih više od 50.000 ima aktivne dozvole za boravak u Srbiji.

„Paralelni univerzum“ Rusa u Srbiji

Ta nova, platežno veoma sposobna zajednica, stvorila je ogromnu potražnju za autentičnim ruskim proizvodima koje srpski lanci nisu nudili. Potreba za autentičnim ruskim proizvodima proističe iz složenije i opsežnije potrebe ruskih državljana da u Srbiji stvore svoj „paralelni univerzum“ i vode živote koji nemaju preterano mnogo dodirnih tačaka sa društvenim okolnostima u Srbiji.

Tako su ruski državljani u Srbiji pored trgovinske stvorili i svojevrsnu društvenu platformu, pa su, na primer, u Beogradu neretki nastupi ruskih umetnika kojima prisustvuju isključivo ruski državljani.

Rusi u Srbiji su izgradili sopstveni ekosistem koji uključuje ruske škole, vrtiće, IT kompanije, a ruski marketi su postali „čvorišta“ te zajednice, pa prodavnice nisu samo mesta kupovine, već i mesta gde se emigranti osećaju „kao kod kuće”, kupujući proizvode koji su u ostatku Evrope postali nedostupni zbog sankcija.

Srbija kao utočište za ruski kapital

Ekspanzija ruskih marketa je produkt i neutralne politika Srbije i izbegavanje uvođenja sankcija Rusiji, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić neretko se hvali kako je Srbija ostala jedina evropska zemalja koja nije uvela sankcije Rusiji.

To je omogućilo ruskim trgovinskim lancima poput Svetofora i MERE-a da nesmetano posluju i uvoze robu. Dok su prodavnice tih lanaca zatvorene na tržištu Evropske unije, Srbija im je poslužila kao sigurno utočište za kapital i ekspanziju na Balkanu.

Pozadina ekspanzije ruskih marketa u Srbiji je dodatno usložnjena pritiskom ruskog vlasništva u velikim srpskim kompanijama, prevashodno u Naftnoj industriji Srbije. Intenzivni pregovori o izlasku Rusa iz vlasništva NIS-a zbog sankcija EU stvorili su potrebu za jačanjem kakvog-takvog prisustva ruskog kapitala u drugim, manje osetljivim sektorima poput maloprodaje robe široke potrošnje.

Šta donosi Fix Price?

Prema podacima Agencije za privredne registre, Fix Price je u septembru registrovao svoju ćerku kompaniju Fix Price RS. Srpska firma je u potpunom vlasništvu Fix Price Group Plc, koja je registrovana u Kazahstanu, piše eKapija.

Iz kompanije navode da je Fix Price već otvorio kancelariju u Srbiji i formirao regionalni tim, čime su stvoreni uslovi za početak operacija na domaćem tržištu.

Da se lanac Fix Price, poznat po prodaji robe po fiksnim cenama, priprema se za ulazak na tržište Srbije najavljeno je u martu ove godine.

Fix Price je prvu prodavnicu otvorio 2007. godine, a danas posluje kroz mrežu od oko 7.700 prodavnica na deset tržišta.

Taj maloprodajni lanac je prisutan u svim regionima Crnomorske oblasti, a u Srbiji planira da otvori nekoliko prodavnica. Postoje najave da bi mogla da bude i onlajn prodaje.

Prodavnice tog lanca, osim u Rusiji, već posluju u Kazahstanu, Belorusiji, UAE, Jermeniji, Uzbekistanu i Mongoliji.

Prema godišnjem finansijskom izveštaju Fix Price je u 2024. ostvario prihod od 314,9 milijardi ruskih rubalja, što je oko četiri milijarde dolara ili 3,5 milijardi evra.

Asortiman Fix Pricea, prema onome što ta kompanija nudi na svojoj onlajn prodavnici, sastoji se od proizvoda za domaćinstvo, kućne hemije, hrane, pića i kozmetičkih i preparata za higijenu. Fix Price prodaje artikle ruskih i interrnacionalnih brendova.

Vlasnik Fix Pricea „iskreni prijatelj Srbije“

Krajem 2023. godine kompanija Fix Price je saopštila da je jedan od akcionara Fix Pricea, Artjom Hačatrjan, prodao svoj udeo u kapitalu i podneo ostavku na mesto člana Upravnog odbora.

Ukupan iznos prodatog udela u kapitalu iznosio je 299 miliona akcija, odnosno 35,2 odsto akcijskog kapitala kompanije. Generalni direktor Fix Pricea Dmitrij Kirsanov, stekao je jedan odsto akcijskog kapitala, odnosno 8,5 miliona akcija, dok je drugi većinski akcionar Fix Pricea Sergej Lomakin, kupio preostalih 34,2 odsti, odnosno 290,5 miliona akcija.

Pre te transakcije, Lomakin je posedovao 35,43 odsto, pa je sabiranjem ta dva udela došao u posed 69,6 odsto akcija kompanije Fix Price.

Foto: instagram.com/buducnostsrbijeav Sergej Lomakin i Aleksandar Vučić

Lomakin intenzivno sarađuje sa Vučićem od 2025. godine prvenstveno kroz investicije u srpski sport.

U avgustu 2025. godine Vučić je najavio da je Lomakin, koji je inače vlasnik kiparskog FK Pafos, spreman da investira u FK Loznica.

Na zvaničnom sastanku krajem jula Vučić je Lomakina nazvao „iskrenim prijateljem Srbije“.

Lomakin jedan od ruskih biznismena koji su dobili državljanstvo Srbije, a na sednici Upravnog odbora Bokserskog saveza Srbije (BSS) krajem 2024. godine Lomakin je izabran za generalnog direktora BSS.

