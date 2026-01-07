Studenti novosadskih fakulteta najavili su novi protestni skup u Novom Sadu za 17. januar, poručivši u videu objavljenom na društvenim mrežama da sledi konkretizacija njihove borbe.

Pod parolom „Šta znači pobeda?“, studenti poručuju: „17. januara vidimo se u Novom Sadu“.

Navodeći da nisu slutili šta ih sve čeka kada su krenuli u ovu borbu, studenti su istakli da su od tog momenta gradili zajedništvo – u blokadi, u radosnim momentima, u problemima.

„Nismo se delili, već smo gradili jedinstvo. Trudom i radom smo zadobili poverenje, a energija koja se nakupila tokom 2025. godine sada dobija novi oblik. Sledi konkretizacija naše borbe“, poručili su studenti u videu objavljenom na Instagram stranici „Studentska komora“, koja je zvanična stranica studenata u blokadi Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

„Sneg pada, režim se klima, a mi se pripremamo za 17. januar u Novom Sadu“, poruka je na Fejsbuk nalogu studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Studenti su prethodno, 28. decembra, širom Srbije prikupili oko 400.000 potpisa podrške za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što je njihov glavni zahtev koji se iskristalisao u protestima posle 1. novembra 2024. godine i pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, koja je usmrtila 16 osoba, a jedna je ostala teško povređena.

Studenti su građanima poručili da je prethodna godina, koliko god bila teška, zahvaljujući svakome od njih bila i posebna i ispunjena trenucima solidarnosti, hrabrosti i ljudskosti.

„Budite ponosni na sebe, jer ste je obeležili požrtvovanošću, posvećenošću i ljubavlju i imali važnu ulogu u promeni društva koju zajedno gradimo“, poručili su studenti.

