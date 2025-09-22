Od 12. oktobra oktobra 2025. godine, svi državljani zemalja koje nisu članice Evropske unije suočiće se sa novim pravilima ulaska u Šengen zonu – biometrijskim proverama i digitalnim evidencijama

Evropska unija od 12. oktobra 2025. godine uvodi Entry/Exit System (EES) – digitalni sistem evidencije ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja. Novi režim važi za sve putnike koji nisu građani EU i koji u Šengen zonu dolaze radi kratkoročnih boravaka do 90 dana.

Umesto dosadašnjih pečata u pasošima, na granicama će se beležiti biometrijski podaci – fotografija lica i otisci prstiju – kao i datum i mesto ulaska i izlaska iz EU. Sistem će beležiti i odbijanja ulaska, čime će se pojačati kontrola i suzbiti zloupotrebe. Cilj EES-a je preciznije praćenje boravka stranih državljana, lakša identifikacija onih koji prekorače dozvoljeno vreme i jačanje bezbednosti spoljnih granica.

Novi režim će se uvoditi postepeno u periodu od šest meseci, dok bi potpuna primena trebalo da počne najkasnije do 10. aprila 2026. godine. Evropska komisija navodi da će prelazni period omogućiti članicama EU, kao i transportnoj i turističkoj industriji, da se prilagode novim procedurama.

Zemlje koje koriste EES sistem su Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švajcarska.

Šta donosi novi sistem?

Prednosti sistema, prema oceni evropskih institucija, jesu efikasnije upravljanje granicama, bolje otkrivanje nelegalnog boravka i smanjenje mogućnosti falsifikovanja dokumenata. Međutim, izazovi nisu mali – očekuju se gužve na prelazima u prvim mesecima, dok putnici i granične službe ne savladaju nove procedure. Posebna pažnja biće posvećena zaštiti podataka, s obzirom na to da se obrađuju i čuvaju biometrijski podaci miliona ljudi.

Foto: AP Photo/Harry Nakos EU uvodi biometrijski sistem na granicama

Šta to znači za građane Srbije?

Za građane Srbije, koji mogu da putuju u zemlje Šengena bez viza do 90 dana, EES uvodi dodatnu obavezu prilikom ulaska u EU. Na graničnim prelazima, umesto pečata u pasošu, moraće da daju biometrijske podatke i da prođu kroz elektronsku evidenciju. To znači da će kontrola trajati nešto duže, naročito u početku, ali i da će svako prekoračenje boravka biti automatski registrovano.

Građani koji često putuju u zemlje EU moraće da računaju na duže zadržavanje pri prelasku granice, posebno tokom letnjih meseci i praznika kada su gužve najveće. Takođe, oni koji pokušavaju da ostanu duže od dozvoljenog rizikuju da budu otkriveni i sankcionisani, jer će novi sistem onemogućiti „izgubljene” pečate ili nejasne evidencije.

Kako je iz EU poručeno, EES je deo šireg paketa mera kojim EU modernizuje svoje granice i priprema teren za uvođenje ETIAS sistema (autorizacija putovanja) koji bi trebalo da proradi 2026. godine. Iako će novi režim doneti strožu kontrolu, evropske institucije poručuju da će dugoročno olakšati putovanja i povećati sigurnost. Za građane Srbije, to znači navikavanje na nova pravila i više pažnje pri planiranju boravka u zemljama Šengena.