Otisak prsta i fotografija lica, neki su od novih zahteva za građane Srbije prilikom prelaska u neku državu Šengena, a po Sistemu ulaska i izlaska koji je uvela EU

Od 12. oktobra počinje primena C (Entry/Exit System – EES) koji je uvela Evropska unija.

Odnosi se na sve građane koji nisu deo Šengena.

Za građane Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije, ovo znači da će pri prvom ulasku u Šengen morati da predaju pasoš i biometrijske podatke, uključujući otiske prstiju i fotografiju lica. Nakon inicijalnog unosa, prilikom narednih prelazaka granice službenici će samo proveravati podatke u sistemu, što značajno ubrzava proces.

Centralizovana baza podataka omogućava da sve zemlje članice u realnom vremenu prate kretanje putnika, čime se olakšava identifikacija onih koji pokušavaju da koriste lažne pasoše ili ostanu duže nego što je dozvoljeno.

Biometrijski podaci i centralizovana evidencija omogućavaju bržu identifikaciju, bolju kontrolu ulaska i izlaska, kao i sprečavanje ilegalnih boravaka.

Za građane Srbije i regiona uvođenje EES-a znači da će prvi ulazak u Šengen biti formalniji zbog prikupljanja biometrijskih podataka, dok će naredni prelazi biti brži.

Putnici treba da budu spremni na moguće duže čekanje prilikom prvih prelazaka granice, posebno tokom letnje sezone. Preporučuje se da unapred provere pasoše, planiraju dolazak ranije i koriste eventualne aplikacije za unos podataka.

Hrvatska i Mađarska su već najavile primenu EES.

Izvor: Nova.rs