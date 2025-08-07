Zatvorenik, srpske nacionalnosti pobegao je iz zatvora u Severnoj Mitrovici, a Kosovska korektivna služba suspendovala je danas (7. avgust) četiri svoja službenika zbog propusta

Zatvorenik D.R. koji je pobegao, bio je osuđen na 14 godina i šest meseci zatvora. D.R. osuđenik je za krivično delo „ubistvo“. Do kraja kazne ostalo mu je još tri godine i sedam meseci, objavio je portal Kossev.

Za odbeglim zatvorenikom se intenzivno traga, potvrdio je zamenik komandira Regiona Sever Veton Eljšani. Na Severu su trenutno raspoređene patrole Kosovske policije, koje proveravaju vozila u potrazi za odbeglim licem.

Eljšani je poručio građanima da nema mesta panici.

„Građani ne treba da su uznemireni, vrši se kontrola po Severu. Mi znamo ko je ta osoba, imamo sliku njegovu i po tome ga tražimo. Zbog toga su pojačane patrole i nema mesta panici“, poručio je Eljšani.

Kažnjeni odgovorni službenici

Kosovska korektivna služba suspendovala je danas četiri svoja službenika, tačnije direktora ustanove, jednog višeg nadzornika i dva korektivna službenika, zbog bekstva zatvorenika osuđenog za ubistvo iz pritvorskog centra u severnom delu Kosovske Mitrovice, saopšteno je iz te institucije.

Kako navodi Korektivna služba, on je bio kategorizovan kao zatvorenik sa naprednim statusom i bio je među zatvorenicima koji su mogli ostvariti pravo na uslovno puštanje na slobodu.

U trenutku bekstva nalazio se u radioničkom prostoru ustanove, gde je angažovan na radu.

„Odmah nakon konstatovanja njegovog izostanka, aktivirane su sve unutrašnje operativne procedure i obaveštene su nadležne bezbednosne institucije“, navodi se u saopštenju.

Kosovska korektivna služba je istakla da je započela internu istragu kako bi utvrdila okolnosti tog slučaja i najavila da će preduzeti „sve potrebne mere“ u skladu sa važećim zakonodavstvom.

