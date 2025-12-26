Instagram: Jedna od najpopularnijih Metinih aplikacija

Kazne do 150.000 dinara i zatvor

26.decembar 2025. I.M.

Zaštitnik građana: Zakon o javnom redu i miru odnosiće se i na društvene mreže

Nacrt izmena Zakona o javnom redu i miru, koji je izradio kabinet zaštitnika građana Zorana Pašalića, predviđa da se prekršaji iz ove oblasti ubuduće mogu činiti i na društvenim mrežama. Nepristojno ponašanje, vređanje, pretnje, pa čak i prikupljanje priloga ili prostitucija, bili bi kažnjivi i u digitalnom prostoru