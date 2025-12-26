Nova godina
Da li se to Ćacilend sprema za doček Nove 2026?
U centru Beograda nema dočeka Nove godine, objavio je nedavno gradonačelnik Šapić. Međutim, sad se čini da će ga ipak biti, ali na teritoriji Ćacilenda
Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačka banja – sve će da trešti od koncerata i njihovih cena tokom novogodišnje, a Čačak se odlučio za nešto zaista nezaboravno
Za razliku od Skupštine Beograda, vlasti mnogih drugih mesta u Srbiji organizovale su obilne i skupe dočeke Nove 2026. godine. Od svih u državi poseban je Čačak – vidi niže u tekstu.
Zlatibor
Na primer, na Zlatiboru će sve da trešti uz Dejana Matića, trubački orkestar Dejana Jevđića, Breskvicu, i Džejlu Ramović.
Opština Čajetina je koncert Dejana Matića odvojila oko 47.832 evra, za nastup Anđele Ignjatović Breskvice oko 50.708 evra, koncert Džejle Ramović koštaće oko 25.000 evra, a nastup trubačkog orkestra oko 519.200,00 dinara.
Koncerti su planirani u pet večeri, na kojima se očekuje 100.000 ljudi.
Vrnjačka banja, Kopaonik
Breskvica će pevati i u Vrnjačkoj banji, i to na samom dočeku, za 4.720.000 dinara. Naredne večeri, za reprizu, Jelena Karleuša će dobiti 1,700.000 dinara.
Na Kopaoniku u Hotelu Grand, na dočeku, zajedno će pevati Bijelo dugme i Goran Bregović. Dan kasnije, smeniće ih Milica Pavlović.
U Kragujevcu će biti „Leb i sol“.
Bor, Ruma, Pirot
U Boru je takođe planiran doček uz koncerte, za koje je izdvojeno 3,619.000 dinara. Na dočeku će za 1,350.000 dinara pevati sestre Gobović.
Na Gradskom trgu u Rumi najavljeni su koncerti Ace Lukasa, OK benda i Mire Škorić. Neformalna grupa „Grupa 45 – Za slobodnu Rumu“ je zbog toga gradskoj vlasti predala peticiju zato što se protivi organizaciji dočeka prvenstveno zbog, kako navode, opšte atmosfere u društvu, i pogrešnu raspodelu novca iz gradskog budžeta.
U Pirot dolazi Amadeus bend, u organizaciji tamošnjeg Doma kulture.
Čačak
U noći 31. decembra i 1. januara neće biti organizovan doček Nove godine na gradskom trgu, koje je svake godine dosad organizovala gradska vlast novcem iz budžeta.
Rukovodstvo grada Čačka donelo je odluku da novac za organizovanje dočeka Nove godine bude preusmeren za pomoć građanima u lečenju.
Moguće da će Čačak 31. decembra biti jedinstven grad u Srbiji.
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
U centru Beograda nema dočeka Nove godine, objavio je nedavno gradonačelnik Šapić. Međutim, sad se čini da će ga ipak biti, ali na teritoriji Ćacilenda
Promet stanova ove jeseni veći je za 11,4 odsto nego prošle
Studenti u blokadi najavili su za 28. decembar veliku akciju širom Srbije. Cilj je skupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ovoga puta broj jeste najvažnija stvar
Čekaonice domova zdravlja pune su obolelih od respiratornih bolesti, kovida i gripa. Na sve to Srbijom hara i „supergrip“. Šta se pod tim podrazumeva i koliko je opasan?
Nacrt izmena Zakona o javnom redu i miru, koji je izradio kabinet zaštitnika građana Zorana Pašalića, predviđa da se prekršaji iz ove oblasti ubuduće mogu činiti i na društvenim mrežama. Nepristojno ponašanje, vređanje, pretnje, pa čak i prikupljanje priloga ili prostitucija, bili bi kažnjivi i u digitalnom prostoru
Politička 2025.Godina u kojoj se desila decenija Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve