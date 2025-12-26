Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačka banja – sve će da trešti od koncerata i njihovih cena tokom novogodišnje, a Čačak se odlučio za nešto zaista nezaboravno

Za razliku od Skupštine Beograda, vlasti mnogih drugih mesta u Srbiji organizovale su obilne i skupe dočeke Nove 2026. godine. Od svih u državi poseban je Čačak – vidi niže u tekstu.

Zlatibor

Na primer, na Zlatiboru će sve da trešti uz Dejana Matića, trubački orkestar Dejana Jevđića, Breskvicu, i Džejlu Ramović.

Opština Čajetina je koncert Dejana Matića odvojila oko 47.832 evra, za nastup Anđele Ignjatović Breskvice oko 50.708 evra, koncert Džejle Ramović koštaće oko 25.000 evra, a nastup trubačkog orkestra oko 519.200,00 dinara.

Koncerti su planirani u pet večeri, na kojima se očekuje 100.000 ljudi.

Vrnjačka banja, Kopaonik

Breskvica će pevati i u Vrnjačkoj banji, i to na samom dočeku, za 4.720.000 dinara. Naredne večeri, za reprizu, Jelena Karleuša će dobiti 1,700.000 dinara.

Na Kopaoniku u Hotelu Grand, na dočeku, zajedno će pevati Bijelo dugme i Goran Bregović. Dan kasnije, smeniće ih Milica Pavlović.

U Kragujevcu će biti „Leb i sol“.

Bor, Ruma, Pirot

U Boru je takođe planiran doček uz koncerte, za koje je izdvojeno 3,619.000 dinara. Na dočeku će za 1,350.000 dinara pevati sestre Gobović.

Na Gradskom trgu u Rumi najavljeni su koncerti Ace Lukasa, OK benda i Mire Škorić. Neformalna grupa „Grupa 45 – Za slobodnu Rumu“ je zbog toga gradskoj vlasti predala peticiju zato što se protivi organizaciji dočeka prvenstveno zbog, kako navode, opšte atmosfere u društvu, i pogrešnu raspodelu novca iz gradskog budžeta.

U Pirot dolazi Amadeus bend, u organizaciji tamošnjeg Doma kulture.

Čačak

U noći 31. decembra i 1. januara neće biti organizovan doček Nove godine na gradskom trgu, koje je svake godine dosad organizovala gradska vlast novcem iz budžeta.

Rukovodstvo grada Čačka donelo je odluku da novac za organizovanje dočeka Nove godine bude preusmeren za pomoć građanima u lečenju.

Moguće da će Čačak 31. decembra biti jedinstven grad u Srbiji.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.