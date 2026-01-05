Nenad Lajbenšperger

Generalštab

04.januar 2026. B. B.

Lajbenšperger: Ako treba, i fizički braniti Generalštab

„Ti objekti mogu da se restauriraju i rekonstruišu. Statički su stabilni. Proveriće se statika ponovo kada dođe vreme za radove. Porušeni delovi mogu da se obnove i izgledaju kako su izgledali kada su podignuti“, kaže o stanju Generalštaba istoričar u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Nenad Lajbenšperger, koga je "Vreme" proglasilo za Ličnost 2025. godine

Ljudi prelaze ulicu dok pada jak sneg.

Vremenske nepogode

04.januar 2026. B. B.

Upozorenje na ledenu kišu

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izdao je upozorenje na ledenu kišu od 5. do 7. januara