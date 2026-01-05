Zbog obilnih padavina i zadržavanja vode u podrumskim prostorijama, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su u više gradova, dok Sektor za vanredne situacije upozorava na rizik od ledene kiše u narednih 48 sati

Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova imali su ukupno šest intervencija u kojima je bilo angažovano 13 vatrogasaca spasilaca sa šest vozila i šest pumpi.

Miloš Milenković, pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije rekao je za RTS, da se uglavnom radilo o crpljenju vode na teritoriji grada Zaječara, opštine Boljevac kao i opštine Smederevska Palanka.

„Da ne bude zbunjujuće zašto crpljenje vode – veća količina kiše koja je kasnije prelazila u vlažan sneg je stvarala probleme u delu podrumskih prostorija, ali naši pripadnici su pravovremeno reagovali i otklonili opasnost. Takođe imali smo jednu intervenciju uklanjanja stabla s kolovoza na teritoriji grada Smedereva“, objašnjava Milenković.

Foto: Vreme Sneg u Malom Požarevcu

SMS upozorenja

Ističe da je Sektor za vanredne situacije i dalje u punoj pripravnosti da će ukoliko bude bilo potrebe, reagovati gde građani budu u direktnoj opasnosti.

Milenković posebno ukazuje da je MUP u koordinaciji s Republičkim hidrometeorološkim zavodom aktivirao sistem za prenos SMS hitnih informacija.

Radi se o upozorenju na opasnu vremensku pojavu, odnosno potencijalnu pojavu ledene kiše koja se očekuje za nekih predstojećih 48 časova.

Ostanite kod kuće

„Preporuka je da građani ostanu u svojim domovima, da posebno budu oprezni na šta apelujemo kada govorimo o saobraćaju. Takođe, očekuju se potencijalno i prekidi u snabdevanju električnom energijom“, naglašava Milenković.

Prema informacijama kojima raspolažu došlo je do sporadičnih prekida u snabdevanju električnom energijom na teritoriji Mačvanskog okruga, u određenim mesnim zajednicama grada Loznica, opštine Krupanj i opština Vladimirci i u Kolubarskom okrugu, Valjevu, kao i u nekim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Osečina.

Naglašava da je više od deset ekipa Elektrodistribucije na terenu i da intenzivno rade na otklanjanju kvarova kako bi se obezbedilo nesmetano snabdevanje električnom energijom.

Foto: FoNet / Milica Vučković Sneg u Beogradu

Sneg na mnogim deonicama, prilazi graničnim prelazima i zimskim centrima prohodni

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je da snega ima na mnogim deonicama najopterećenijih putnih pravaca prvog, kao i drugog i trećeg prioriteta održavanja, debljine do pet centimetara, dok je kolovoz vlažan, zbog čega se preporučuje oprezna vožnja.

Na putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja neprohodna je deonica Banja Koviljača–Gučevo–Zajača.

Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i prilazi zimskim turističkim centrima.

