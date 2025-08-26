Životinjske kosti, čitavi skeleti, udovi krupne stoke, glave, tkivo i nesnosan smrad – na takav prizor naišli su aktivisti grupe „Očistimo Koloniju” iz Smederevske Palanke kada su, po prijavi građana, obišlli mesto divlje deponije životinjskog otpada nedaleko od samog naseljenog mesta.

„Dobili smo fotografije i nismo mogli da verujemo šta vidimo, a zatim smo otišli na teren”, govori za „Vreme” jedna od aktivistkinja ove grupe.

Kako dodaje, na terenu su zatekli „katastrofu” i užasan smrad.

„To su bile dve jame, jedna puna do vrha. To smo shvatili tek kad smo pregledali materijal koji smo snimili jer, kad stigneš tamo, to je toliki smrad i toliki užas, da samo želiš što pre da odeš, da normalno dišeš”, objašnjava ona.

Prema njenim rečima, druga jama, površine od oko tridesetak kvadrata, duboka 10 metara, bila je do trećine puna.

Podneli su prijave opštinskoj inspekciji i policiji, jer smatraju da je ugrožena opšta bezbednost.

Od nadležnih institucija traže hitnu reakciju, zatvaranje i sanaciju ovakvih lokacija, kao i strože kontrole klanica i drugih proizvođača animalnog otpada.

„Ne govorimo ovde o nesavesnim pojedincima, već o sistematskom i nepropisnom odlaganju životinjskog otpada koje traje godinama. To ugrožava zdravlje ljudi, kontaminira zemljište i podzemne vode, potencijalno može izazvati ozbiljnu zarazu”, poručili su aktivisti u saopštenju.

Zatrpavanje preko noći

Nakon toga, na društvenim mrežama objavili su materijal sa terena i dobili su još nekoliko prijava sugrađana za druge lokacije namenjene istom otpadu.

Posle objave snimaka prve dve nelegalne deponije, one su zatrpane u roku od 36 sati, tvrdi aktivistkinja.

„I dalje se vide kosti, vidi se da je tu sipan kreč, vide se delovi, ali eto, neko je pokušao da to prikrije, ali suština nije da se to samo zatrpa. Suština da to mora da se izvadi odatle u potpunosti i da se prenese gde to treba da bude”, govori aktivistkinja za „Vreme”.

Ukazuju i da se dve pomenute deponije nalaze u blizini Kudrečkog potoka koji se uliva u istoimeno jezero.

„Planiramo da se obratimo ministarstvu i tražimo hitnu sanaciju, da tražimo ispitivanje koliko i kako je uticala ta deponija na vodni sistem, podzemne vode, poljoprivredno zemljište”, dodaje aktivistkinja.

Indirektne pretnje

Aktivisti ove organizacije tvrde da su posle objavljenog materijala krenuli da dobijaju indirektne pretnje.

„U smislu da ću biti tužena, da mi je bolje da prestanem”, govori za „Vreme” aktivistkinja.

Bez obzira na to, od akcije ne odustaje.

„Vreme” je ovim kontaktiralo opštinsku upravu u Smederevskoj Palanci, ali odgovor nije stigao do objavljivanja teksta.