Hronika
N1: Iz policije u Doljevcu nestalo više od 500 komada oružja
U Doljevcu su nestali pištolji, municija, puške, razni oblici oružja. Navodno je reč uglavnom o opremi koja je funkcionalna, odnosno koja je upotrebljiva
Goran Vasić, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, osumnjičen da je falsifikovao dokumenta, saslušan je u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal
Goran Vasić se izjašnjavao o porukama nađenim u njegovom telefonu, nakon što su u Tužilaštvo za organizovani kriminal stigla veštačenja Vasićevih telefona i laptopa.
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) već mesecima istražuje slučaj „Generalštab“, odnosno falsifikovanje dokumenata na osnovu kojih je zgrada skinuta iz Registra kulturnih dobara, tačnije ukunut joj je status spomenika kulture, a potom je i prodata.
Upravo na mestu tog kompleksa kompanija „Afiniti“ Džareda Kušnera, zeta predsednika SAD Donalda Trampa, namerava da gradi stambeno-hotelski kompleks.
Priznanje krivice
Falsifikovani Predlog, sačinjen bez učešća stručnih lica konzervatorske struke Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, upućen je Vladi Republike Srbije preko resornog Ministarstva kulture.
Da bi nakon sprovedene procedure, novembra 2024. godine, Vlada Republike Srbije donela Odluku o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane u Beogradu.
Dana 12. maja 2025. godine, izvršeni su pretresi u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, nakon čega je osumnjičeni Goran Vasić zadržan i sproveden u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal radi saslušanja.
Vasić je uhapšen 14. maja ove godine, na saslušanju u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal je priznao krivicu, nakon čega je sud odbio da mu odredi pritvor i pušten je da se brani sa slobode.
Izvor: N1
U Doljevcu su nestali pištolji, municija, puške, razni oblici oružja. Navodno je reč uglavnom o opremi koja je funkcionalna, odnosno koja je upotrebljiva
„Napuštanje zgrade ne znači prestanak borbe. Naša blokada je nasilno prekinuta. Mi nećemo odustati, mi nastavljamo da se borimo“, naveli su studenti Filološko-umetničkog fakulteta (FILUM) u Kragujevcu
Ruski oligarh Oleg Bojko je pod sankcijama Australije, Ukrajine i Poljske između ostalog i zbog toga što Poljska tvrdi da je on bio u vezi sa kriminalnim organizacijama i ruskim obaveštajnim službama
Već je jasno da u današnjoj Srbiji ne može da peva kad, gde i šta ko hoće. Šabačkom pank-rok bendu Goblini koji otvoreno podržava studente u blokadi, otkazan je još jedan nastup - ovog puta zbog pritisaka, saopštili su organizatori
Zamena lica za video poziv ili u čet aplikacijama, zamena lica radi verifikacije, prilagođavanje boje glasa i izraza lica - sve to može da se naruči na Darknetu
Režim u kontraofanziviKo se to nama sprema za izbore Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve