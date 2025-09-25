Goran Vasić, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, osumnjičen da je falsifikovao dokumenta, saslušan je u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal

Goran Vasić se izjašnjavao o porukama nađenim u njegovom telefonu, nakon što su u Tužilaštvo za organizovani kriminal stigla veštačenja Vasićevih telefona i laptopa.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) već mesecima istražuje slučaj „Generalštab“, odnosno falsifikovanje dokumenata na osnovu kojih je zgrada skinuta iz Registra kulturnih dobara, tačnije ukunut joj je status spomenika kulture, a potom je i prodata.

Upravo na mestu tog kompleksa kompanija „Afiniti“ Džareda Kušnera, zeta predsednika SAD Donalda Trampa, namerava da gradi stambeno-hotelski kompleks.

Priznanje krivice

Falsifikovani Predlog, sačinjen bez učešća stručnih lica konzervatorske struke Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, upućen je Vladi Republike Srbije preko resornog Ministarstva kulture.

Da bi nakon sprovedene procedure, novembra 2024. godine, Vlada Republike Srbije donela Odluku o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane u Beogradu.

Dana 12. maja 2025. godine, izvršeni su pretresi u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, nakon čega je osumnjičeni Goran Vasić zadržan i sproveden u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal radi saslušanja.

Vasić je uhapšen 14. maja ove godine, na saslušanju u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal je priznao krivicu, nakon čega je sud odbio da mu odredi pritvor i pušten je da se brani sa slobode.

Izvor: N1