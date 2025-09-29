Novosadski „lanac slobode“protiv izmena Krivičnog zakonika
Izmene Krivičnog zakonika kojima se građani između ostalog protive tiču se uvođenja krivičnog dela obljuba bez pristanka, koja predviđa blažu kaznu u odnosu na silovanje
Deca su najčešće eksploatisana kroz prinudu na prosjačenje, vršenje krivičnih dela, seksualno, radno i kroz prinudne brakove
Procenat dece među žrtvama trgovine ljudima, jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala, u prošloj godini bio 49 odsto, izjavila je Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević.
Ona je ukazala da su deca najčešće eksploatisana kroz prinudu na prosjačenje, vršenje krivičnih dela, seksualno, radno i kroz prinudne brakove.
Naglasila je da Srbija, kao potpisnica ključnih međunarodnih instrumenata, aktivno učestvuje u regionalnim i globalnim inicijativama u borbi protiv te negativne društvene pojave, čije rešavanje zahteva sveobuhvatan i koordinisan pristup prevenciji, zaštiti i kažnjavanju.
Među naročito ranjivim kategorijama izdvajaju se žene, deca, migranti, osobe sa izvesnim intelektualnim i mentalnim teškoćama, osobe u riziku od siromaštva, sa nižim nivoom obrazovanja.
„Procenat dece među identifikovanim žrtvama trgovine ljudima je 2024. bio veoma visok i iznosio je 49 odsto“, rekla je Žarić Kovačević.
Ona je upozorila da trgovina ljudima ostavlja teške posledice po ličnost žrtava, posebno dece.
Izvor: FoNet
Kakvi su ti Balkanci? Divlji, u večnim ratovima! Tu sliku o nama pisali su drugi, a mi smo je prihvatili i produbili. Ako se pogleda trezveno, zapravo smo obični…
Aktivizam Ansambla Generalštab usmeren je na očuvanje modernističke arhitekture Srbije – pre svega zgrade Generalštaba, dela Nikole Dobrovića, simbola kolektivnog sećanja Beograda
Osumnjičeni državljani Srbije su, između ostalog, bacali zelenu boju na muzej Holokausta i postavljali svinjske glave kod muslimanskih verskih objekata
Aktivistikinje inicijative „(Ne) plaši se mraka“ prijaveli su Beokomu pedesetak ugašenih svetiljki na Adi Ciganliji. Nadležni kažu da ne znaju za problem mračnih deonica nebezbednih za žene
