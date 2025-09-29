Deca su najčešće eksploatisana kroz prinudu na prosjačenje, vršenje krivičnih dela, seksualno, radno i kroz prinudne brakove

Procenat dece među žrtvama trgovine ljudima, jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala, u prošloj godini bio 49 odsto, izjavila je Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević.

Ona je ukazala da su deca najčešće eksploatisana kroz prinudu na prosjačenje, vršenje krivičnih dela, seksualno, radno i kroz prinudne brakove.

Naglasila je da Srbija, kao potpisnica ključnih međunarodnih instrumenata, aktivno učestvuje u regionalnim i globalnim inicijativama u borbi protiv te negativne društvene pojave, čije rešavanje zahteva sveobuhvatan i koordinisan pristup prevenciji, zaštiti i kažnjavanju.

Među naročito ranjivim kategorijama izdvajaju se žene, deca, migranti, osobe sa izvesnim intelektualnim i mentalnim teškoćama, osobe u riziku od siromaštva, sa nižim nivoom obrazovanja.

„Procenat dece među identifikovanim žrtvama trgovine ljudima je 2024. bio veoma visok i iznosio je 49 odsto“, rekla je Žarić Kovačević.

Ona je upozorila da trgovina ljudima ostavlja teške posledice po ličnost žrtava, posebno dece.

