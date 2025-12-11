Polovina mladih uzdržavala se od učešća u protestima u proteklih 12 meseci. Od onih koji nisu, skoro petinu je vređala policija, a više od četvrtine mladih trpelo je uvrede učesnika kontra-protesta. Među državnim institucijama najveće poverenje mladih zavredila je Vojska Srbije - poražavajućih 2,29

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) objavila je istraživanje koje pokazuje da mladi svoju bezbednost, na skali od jedan do pet, procenjuju na 3,44.

Istraživanje pokazuje da se otprilike polovina mladih (51,4 odsto) uzdržavala od učešća u protestima i drugim javnim skupovima.

Vojska najbolje ocenjena

Poverenje u državne institucije sa ovlašćenjima u oblasti nacionalne bezbednosti među mladima je izrazito nisko.

Najniže poverenje među mladima ima predsednik države, pa Vlada i Skupština Srbije, a slede Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno informativna agenciju.

U tom segmentu najvišu ocenu mladih dobila je Vojska Srbije – 2,29.

Kao najozbiljniju pretnju mladi vide u mogućnost da im državni organi krše građanska prava.

Osim toga, kao pretnju po ličnu bezbednost mladi vide i u širenju dezinformacija i lažnih vesti, i u političkoj polarizaciji i govoru mržnje.

U istraživanju KOMS-a mladi su istakli da se osećaju najsigurnije u poznatim mikro okruženjima, kao što su škole, fakulteti, komšiluk i radna mesta.

Kako se prostor širi ka javnom i političkom okruženju, kao što su javni prevoz i protesti, osećaj bezbednosti opada.

Kao pretnju ili rizik vide političku polarizaciju i govor mržnje u javnom prostoru, saobraćajne nesreće i širenje ekstremističkih ideja i nasilja motivisanog ekstremizmom.

Uzdržavanje od iskazivanja stavova na društvenim mrežama

Oko 38 odsto mladih se uzdržalo od izražavanja stavova na društvenim mrežama zbog straha od negativnih posledica po ličnu bezbednost.

Među najviše ocenjenim pretnjama su ugrožavanje prava na pravično suđenje i slobodu izražavanja, kao i ugrožavanje fizičkog i psihičkog integriteta od državnih organa.

Navodeno je da je 17,6 odsto mladih koji su učestvovali u protestima doživelo verbalno nasilje od policije, a 26,2 odsto verbalno nasilje od učesnika kontra-protesta.

Kada je reč o fizičkom nasilju, 11,5 odsto ispitanika prijavilo je da je doživelo fizičko nasilje od policije, a 10,1 odsto od učesnika kontra-protesta.

Polovina ispitanika u proteklih 12 meseci doživela je verbalno, digitalno ili fizičko nasilje zbog političkih stavova, a mladi kao najvažniji faktor radikalizacije vide nedostatak poverenja u institucije.

Kao drugi najvažniji faktor mladi vide lošu materijalnu situaciju, a na trećem mestu je nizak nivo kritičkog mišljenja.