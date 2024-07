Zvaničnici u Grčkoj izdali su upozorenje zbog širenja novog soja kovida pod nazivom „FLiRT“.

Zabeležen je rast broja obolelih od 44 odsto, usled čega su bolnice u Atini ponovo uvele obavezno nošenje zaštitnih maski, a neke i obavezno testiranje posetilaca.

Mediji prenose da je samo u periodu od 8. do 14. jula u Grčkoj u bolnice primljeno 669 novoobolelih od korona virusa, a u proseku, tokom poslednje četiri nedelje, na lečenju u bolnicama ih je bilo 464.

Istovremeno, registrovano je i 26 smrtnih slučajeva za nedelju dana. Turistima iz Velike Britanije i Bugarske, koji letuju u Grčkoj, takođe su izdata upozorenja o zdravstvenom stanju u toj zemlji.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) soj FLiRT postao je najdominantniji oblik korona virusa širom sveta.

Ipak, u „Batutu“ kažu da u Srbiji nisu uočene promene varijanti virusa SARS-CoV-2 u cirkulaciji u Evropi, odnosno i dalje dominira Omicron B.2.86, u okviru koga je i subvarijanta JN.1.

Uprkos tome, u našoj zemlji se beleži rast broja zaraženih, ali uglavnom sa blagom kliničkom slikom. Retki su oboleli koji imaju težak oblik oboljenja, a to su uglavnom starije odobe i pacijenti sa hroničnim oboljenjima.

Simptomi zbog kojih bi osobe zbog sumnje na novu vrsta kovida trebalo da se jave lekaru su ista kao i kod prethodnih sojeva: pojava povišene telesne temperature, malaksalost, kašalj, umor, glavobolja, bolovi u zglobovima i mišićima, gubitak čula ukusa.

Privatna arhiva Dr Slavica Plavsic

Građani da se testiraju, nadležni da ne prikrivaju podatke

Specijalista za plućne bolesti doktorka Slavica Plavšić kaže za „Vreme“ da je FLiRT jedan od mnogih varijanti omikron soja kovida. On se non-stop razmnožava, a posle ove varijante doći će još nekoliko novih sojeva.

Glavni problem je što se kod nas ne radi testiranje građana i što nemamo relevantne podatke o ovom virusu, kao što se radi u većini zemalja u Evropi.

„Radi se o varijanti koja zaobilazi imunitet, vakcinalni i prirodni, tako da može da izazove probleme, teže ili lakše. On nije opasan u smislu nekog širenja panike, ili virusnih mera, ali građani treba da budu oprezni. To se pogotovo odnosi na starije ljude, i one koji su skloniji obolevanju od kovida nego ostali“, kaže Plavšić.

Prema njenim rečima, u ovom trenutku je najbitnije da se ljudi testiraju i da su upoznati sa situacijom.

„To je pitanje koje se stalno provlači. Ljudima nije jasno zašto bi se testirali kada se u tretmanu obolelih ništa ne menja. Ipak se menja, i to u smislu eventualnog postkovida, koji može da ostavi velike posledice na organe“, navodi sagovornica „Vremena“.

Ona kritikuje Institut Batut što redovno ne izveštava o kovidu i podseća da je u izveštaju od 3. jula saopšteno da je za nedelju dana registrovano 70 pozitivnih osoba na kovid.

„Pre neki dan su objavili da se povećava broj, ali da situacija nije alarmantna kao i da se redovno prati. Nažalost, ima veoma malo testiranja, praktično se ona više i ne rade u zdravstvenim ustanovama, što je veoma pogrešno. Sada se kovid tretira kao običan grip ili respiratorna infekcija“, ukazuje ona.

I ocenjuje da nadležni, kao i za vreme kovid epidemije prikrivaju stvarne podatke. „Institucije nam poručuju: ‘Verujte nam na časnu reč, nema mnogo zaraženih’, što je jako neozbiljno. Time smo uskraćeni za saznanja i istinite informacije“.

Foto_: Strahinja aćimoviuć / Tanjug Povećani broj obolelih od koronavirusa

Širenje zaraze Evropom

Pored Grčke, FLirt se pojavio i u Holandiji. Prema pisanju portala Dutch News, stručnjaci upozoravaju građane na opasnost od zaraze ovim virusom.

Jedna od 80 osoba koje učestvuju u monitoringu infekcija Instituta za javno zdravlje u Holandji bila je pozitivna na korona virus prošle nedelje.

Poređenja radi, analize pokazuju da je broj čestica korona virusa sada 14 puta veći nego u ovo doba prošle godine.

Britanski Independent navodi da se infekcija raširila i na ostrvu.

„Ako ste nedavno patili od tvrdoglavog kašlja ili upale grla koji jednostavno neće da prođu, možda ste uhvatili jedan od ovih novih sojeva kovida pod nazivom FLiRT“, navodi ovaj britanski list.

Mnogi imaju poznanike, prijatelja ili članove porodice koji su imali gadne simptome nalik prehladi u poslednjih nekoliko nedelja, pa je počela da kruži priča o povratku kovida.

„Česta putovanja i veliki događaji kao što su festivali često dovode do okruženja gde virus može lakše da se širi zahvaljujući nepostojanju ograničenja poput nošenja maski ili socijalnog distanciranja“, podseća dr Marijam Malik, lekar opšte prakse u bolnici „Pall Mall Medical“.

Neki zdravstveni stručnjaci su takođe sugerisali da je FLiRT učestao, kao i da i ljudi koji su vakcinisani takođe obolevaju.

„Varijanta FLiRT ima specifične promene u svom proteinu koje bi mogle da olakšaju širenje i izbegavaju imunitet od prošlih infekcija ili vakcina“, kaže dr Malik.

„Sky News“ podseća da se još uvek aktuelni amrečki predsednik Džo Bajden razboleo od koreone, mada nema potvrde da se radi o novom soju virusa.

„Čini se da svi znaju nekoga ko je bolestan – a stručnjaci kažu da je na ovakvo širenje novog soja moglo da utiče i Evropsko prvenstvu u fudbalu u Nemačkoj“, stoji u tekstu poznatog medijskog servisa.

Nemačka se takođe suočava sa varijantama FLiRT-a, piše portal „The Munich Eye“.

Prema podacima Instituta Robert Koh, 38 procenata slučajeva zaraze dolazi upravo zbog ove varijante kovida.

U tekstu se navodi ocena renomiranog američkog kardiologa Erika Topola koji je izrazio zabrinutost zbog ovog razvoja događaja, ocenjujući širenje FLiRT-a kao posledicu „kolektivnog umora od dugotrajne pandemije“.

Upozorava da će ova nova vrijanta nastaviti da se širi, ali da nema naznaka da izazive veliku stopu smrtnih slučajeva, kao neke prethodne varijante korona virusa.