Ideja o bendu "Bunt" rodila se iz želje da se višemesečnim protestima, koji su obeležili proteklih nepunih godinu dana, pruži dodatni podsticaj kroz umetničku i muzičku podršku

Dvanaestoro studenata niških fakulteta okupljenih u grupu Bunt, objavilo je svoj prvi singl „Nisam sam“, kao direktan odgovor na proteste koji traju 11 meseci, pretvarajući borbu na ulicama u muzički manifest.

Kroz saradnju sa studentima Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda, Bunt ne samo da pruža umetničku podršku, već i jasno poručuje da se tuga i strah pretvaraju u energiju i zajedništvo, nastavljajući borbu za bolje sutra kroz note, pišu Južne vesti.

Ideja o Buntu rodila se iz želje da se višemesečnim protestima, koji su obeležili proteklih nepunih godinu dana, pruži dodatni podsticaj kroz umetničku i muzičku podršku.

Ova supergura, kako za sebe kažu, sastavljena od studenata različitih niških fakulteta, ali kažu da ih povezuje zajednička borba za bolje sutra i aktivno učešće na lokalnoj sceni.

Njihov prvi studijski poduhvat, pesma „Nisam sam“, nastala je u saradnji sa kolegama sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, što govori o širini i snazi studentske solidarnosti.

Čeka nas još mnogo posla, još mnogo bitaka

„Pesma koju smo napisali je poklon namenjen svim našim kolegama i koleginicama, sugrađanima koji su sa nama delili kišu, sneg, suze, smeh (i vreo domaći gulaš na temperaturnom minusu), ali i svim građanima Srbije koji se plaše reperkusija eventualnog činjenja ispravne stvari. Čeka nas još mnogo posla, još mnogo bitaka, ali ako postoji jedna stvar koju smo naučili zajedno sa svima vama u prethodnih 10 meseci, to je činjenica da zajedno možemo postići sve što je moguće zamisliti, pa i više od toga. Jer mi znamo da nismo sami, a zajedništvo koje smo uspostavili nam garantuje da se više nikada nećemo osećati nemoćno“, kažu studenti.

Grupa Bunt je već imala zapažene nastupe širom Srbije, potvrđujući da njihov glas nije samo lokalni eho, i kažu da su tim nastupimapostali simboli otpora i okupljanja, mesta gde se energija protesta pretvara u zajedničku snagu.

Njihova pesma našla se na Underground kompliciji, koja su napravili niški muzičari, koji organizuju istoimeni festival koji počinje 2. oktobra.

Mlada rokenrol scena je vitalnija nego ikad, sa sve većim brojem bendova koji stvaraju uprkos potpunom odsustvu podrške Grada Niša, a kao odgovor na to muzičari su spremni da stvore i sopstveni, autonomni prostor za rad.

To je u emisiji „15 minuta“ poručio Jakov Živković, jedan od organizatora Underground festivala, koji će od 2. do 5. oktobra biti pokazatelj pokazatelj snage scene, trajati dan duže i ugostiti čak 20 bendova.

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!