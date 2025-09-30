GSP je doneo odluku o zaključenju okvirnog sporazuma za uslugu farbanja autobusa sa dve privatne firme, kako bi ispunio obavezu koju je uprava Beograda nametnula prošle godine da autobusi budu plave boje, umesto do tada crvene boje.

Ta usluga će GSP koštati do 96 miliona dinara sa PDV-om u zavisnosti od broja vozila koja će se prefarbavati, saopštio je sindikat „Centar ‒ GSP Beograd“, piše Nova Ekonomija.

„Umesto rešavanja suštinskih pitanja i brojnih problema u oblasti javnog prevoza, novčani i tehnički resursi se uzalud troše u realizaciju besmislenih a skupih odluka oko toga koje će boje biti autobusi ili tramvaji. Ipak, to ne može da sakrije činjenicu da ove godine GSP nije ugovorio nabavku nijednog novog autobusa, nijednog novog trolejbusa, nijednog novog tramvaja“, kažu u sindikatu Centar GSP-a pa dodaju:

„Upravo to su ključne stvari koje su u interesu kako građana Beograda, tako i radnika GSP-a. Nijedna nijansa plave boje neće promeniti tu činjenicu da se sa nabavkom obećanog broja vozila drastično kasni, i da je GSP u ogromnim finansijskim problemima koji neće moći da se odlažu od kredita do kredita i novim zaduženjima“, zaključuju u sindikatu.

Plavi autobusi ipak ne znače novo

Kako su iz ovog sindikata precizirali, GSP će ovaj novac utrošiti za prefarbavanje turskih autobusa marke BMC koji su pristigli 2022. godine, kao i kineskih autobusa marke Higer koji su kupljeni još 2019. godine, što pobija tezu da „plavi autobusi znače nova vozila“ koju je gradonačelnik Beograda ponovio više puta u prethodnih godinu dana.

„Samo u avgustu ove godine, Nadzorni odbor GSP Beograd je doneo odluku o iskorišćavanju eskonta menica u iznosu od još 850 miliona dinara na osnovu sporazuma sa OTP bankom, kao i odluku o iskorišćavanju eskonta menica u iznosu do pet milijardi dinara sa Aik bankom. To su izrazito zabrinjavajući podaci i zapravo znače da grad Beograd nema finansijskih kapaciteta da pokrije sve troškove javnog prevoza, odlaže svoje dospele obaveze prema najvećem komunalnom preduzeću i time banke pokrivaju tekuće obaveze grada Beograda za pružanje usluge javnog prevoza, dok uprava grada odlaže plaćanje i praktično gomila zaduženja koja će doći na naplatu u budućnosti, ali uz dodatne kamate i troškove kada ti dugovi dođu na naplatu“, upozoravaju iz sindikata „Centar ‒ GSP Beograd“.

Iz ovog sindikata GSP-a podsećaju da je i 2015. godine doneta „skupa i neracionalna odluka“ tadašnje uprave grada da se autobusi prefarbavaju iz žute u crvenu boju, pravdajući takvu odluku navodnom anketom građana, dok je aktuelna uprava grada odlučila da prefarbava autobuse iz crvene u plavu boju, po želji gradonačelnika Beograda.