U ovoj turi, prema Zakonu o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu Republike Srbije, Vlada je donela odluku o promeni pravne forme nekih velikih i značajnih javnih preduzeća.

Tako su iz forme javnih preduzeća u društva sa ograničenom odgovornošću prešli Pošta Srbije, Putevi Srbije, Emisiona tehnika i veze, Srbijavode, Zavod za udžbenike, Skloništa Beograd i javno preduzeće za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža-Most“.

Za ova preduzeća donete su i odluke o izmenama osnivačkog akta kojima su formulisani između ostalog organi upravljanja i osnovni kapital. Društva s ograničenom odgovornošću preuzimaju i svu imovinu javnih preduzeća.

Predstavnik osnivača, odnosno države u Skupštini društava trebalo bi da dude imenovan najkasnije u roku od 30 dana od donošenja ove odluke.

