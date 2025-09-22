Dok će „obični“ građani moći da legalizuju objekte koje su bez dozvole izgradili na svojim parcelama, oni manje obični moći će da legalizuju vile u nacionalnim parkovima. Košta malo više, ali nije da nemaju

Predlog zakona o legalizaciji predviđa da upis svojine može da se uradi i na nelegalnoj gradnji u nacionalnom parku, rekao je za Novu ekonomiju novinar BIRN-a Radmilo Marković, koji je imao uvid u nacrt.

Predlog treba da se nađe pred Vladom Srbije u petak, a usvajanje u skupštini bi bilo po hitnoj proceduri.

„Stan će u nacionalnom parku vredeti 2.000 evra da se upiše svojina, a zgrada u nacionalnom parku, veća od 200 kvadrata, će koštati 10.000 evra za upis svojine“, rekao je Marković.

Kako objašnjava, uslov je da se upravljač nacionalnog parka, javno preduzeće koje je za to nadležno, u roku od sedam dana ne izjasni protiv.

„Isto i za vojsku, ako se vojska ne oglasi sedam dana, ja onda mogu da se uknjižim i na tome“, kaže novinar BIRN-a.

Zakon sličan onom iz 2015. godine

On je istakao da će novim zakonom najsrećniji biti oni koji su zidali posle 2015. godine i podsetio da je nekadašnja ministarka građevinarstva Zorana Mihailović tada rekla da je kraj nelegalne gradnje i da postoji milion i po nelegalnih objekata.

„Sada je pet miliona, što znači da je u međuvremenu izgrađeno 3,5 miliona objekata bez građevinske dozvole“, kaže Marković.

Naglašava da se radi o nacrtu, i da predlog koji će se naći na Vladi ne mora biti takav, ali u ovom trenutku, to je ono što piše u njemu.

„Mašeš ljudima sa tih sto evra pred očima, a ovamo ćeš da ‘legalizuješ’ Taru, Zlatibor, Kopaonik, Frušku Goru, Staru planinu…“, govori Marković.

Kako kaže, u načelu bi bilo dobro da se građani upišu kao vlasnici svoje imovine, ali treba videti kako će zakon da se primenjuje, jer zakon sa sličnom ciljem napravljen je 2015. godine.

Takođe, kaže Marković, nisu rešeni stari zahtevi za legalizaciju nego noviji, ozakonjivalo se šta nije smelo i „preko veze“.

„Deluje mi da će to da bude upodobljeno da se što pre ozakone ovi koji su ostali neozakonjeni prethodnom rundom legalizacije, a ovi drugi kad i ako dođu na red“, rekao je Marković.

Katastar je država u državi

Upozorava i da svi zahtevi treba da prođu kroz katastar, u kojem već postoje desetine, ako ne i stotine hiljada starih zahteva koji se ne završavaju godinama.

„S obzirom da je katastar država u državi, ja sumnjam da će tek tako da puste da se to sve uknjiži, a da oni nemaju upliv u to ko će prvi. S te strane vidim usko grlo u katastru“, kaže novinar BIRN-a.

Ističe da su istovremeno sa nicanjem miliona nelegalnih nekretnina postojali i oni koji su gradili po zakonu i uz sve neophodne dozvole. Marković navodi primer čoveka koji je izgradio 12 stanova, a za sve neophodne dozvole, takse i druge dažbine državi platio ukupno 80.000 evra.

„I on pita ‚jesam li ja budala što sam to uradio?‘. Tu poruku šalje država“, istakao je Marković. Biće Formirana baza podataka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je tokom vikenda da će država predložiti zakon o legalizaciji bez komplikovane procedure koji će rešiti pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata do Nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena legalizacije će biti ukupno 100 evra.

Dan nakon Vučićeve najave, ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević je za RTS kazala da već postoji digitalna platforma na kojoj su evidentirani svi izgrađeni objekti na teritoriji Srbije, koja se svakodnevno dopunjuje.

Što se tiče procedure, biće obavezno prijavljivanje za legalizaciju objekata.

Opštine će određivati naknadu prema postojećim zonama, najavila je ministarka Sofronijević.

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije će formirati bazu podataka koja će biti dostupna svakome, rekla je ona za RTS.

U roku od 60 dana svi naši građani imaju pravo i mogućnost da se prijave, i dodatnih 30 dana da ulože prigovore na set podataka iz baze podataka, kazala je Sofronijević.

„Mi već imamo dosta toga kad govorimo o prijavi. Ona je digitalna i ona sadrži samo te osnovne podatke o objektu koji već kada kliknete na njega u digitalnom formatu otvori se taj objekat i vi ga identifikujete, date osnovne podatke o objektu i o sebi kao faktičkom vlasniku i to je to. Naravno da postoje situacije kada će država tražiti neke još dodatne stvari, ali to su oni malo komplikovani i granični slučajevi“, rekla je Sofronijević.

O zakonu bi trebalo da u petak odlučuje Vlada Srbije, a najavljeno je da će biti upućen u Skupštinu i biti usvojen po hitnoj proceduri.

Izvor: Nova ekonomija/N1/RTS