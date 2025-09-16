„Dok većina zapadne mladosti šeta između apatije i desnice, srpska mladost je ustala - boreći se za demokratiju i ljudska prava“, napisao je španski novinar Raul Galego Abelan u tizeru za dokumentarni film koji snima o studentima

Španski novinar Raul Galego Abelan pratio je studente tokom protesta, a objavio je tizer za dokumentarni film „Pumpaj: The student uprising“.

„Dok većina zapadne mladosti šeta između apatije i desnice, srpska mladost je ustala – boreći se za demokratiju i ljudska prava“, napisao je Abelan na Instagramu.

„Najduži i najveći studentski protest u modernoj evropskoj istoriji. Može li mirna revolucija trijumfovati u 21. veku? Zbog čega se ova borba drži u senci globalnih vesti? I koju ulogu imaju litijum i međunarodna politika u svemu tome? Uskoro“, napisao je.