Tragedija u Novom Sadu
VJT zbog pada nadstrešnice podiglo optužnicu protiv 13 ljudi
Optuženi su osumnjičeni da su počinili teška dela protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika. Tužilaštvo predlaže pritvor za sve optužene
„Dok većina zapadne mladosti šeta između apatije i desnice, srpska mladost je ustala - boreći se za demokratiju i ljudska prava“, napisao je španski novinar Raul Galego Abelan u tizeru za dokumentarni film koji snima o studentima
Španski novinar Raul Galego Abelan pratio je studente tokom protesta, a objavio je tizer za dokumentarni film „Pumpaj: The student uprising“.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
„Dok većina zapadne mladosti šeta između apatije i desnice, srpska mladost je ustala – boreći se za demokratiju i ljudska prava“, napisao je Abelan na Instagramu.
„Najduži i najveći studentski protest u modernoj evropskoj istoriji. Može li mirna revolucija trijumfovati u 21. veku? Zbog čega se ova borba drži u senci globalnih vesti? I koju ulogu imaju litijum i međunarodna politika u svemu tome? Uskoro“, napisao je.
Povod za privođenje je incident na protestu u Novom Sadu kada su poljoprivrednike u dva navrata provocirala dva čoveka
„Sve što je potrebno jeste da rektor, Zana Dolićanin, da ostavku. Pored nje, ostavka se očekuje od prorektora Milovana Bratića, predsednika Saveta Benina Murića i prof. dr Dragoslava Šumarca“, naveli su studenti DUNP
Samo jedna od 34 česme sa izvorskom vodom u Beogradu ima vodu ispravnu za piće
Tek što je uvedena, ispostavilo se da se uredba kojom se ograničavaju trgovačke marže ipak neće odnositi na sve prvobitno navedene proizvode. Gle čuda, radi se baš o hrani
