Na Kosovu je jutros zabeležen prvi sneg u sezoni, a deo planinskih sela i opština Gračanica ostao je bez struje. Put od Prištine do Podujeva ostaje prohodan, iako snežne padavine i jak vetar otežavaju kretanje

Širom Kosova pao je prvi sneg. Planinska sela na severu Kosova, Štrpce, deo sela u opštini Gračanica ostali su bez struje tokom noći.

U Podujevu je trenutno temperatura 1 stepen, sa subjektivnim osećajem od minus 5 stepeni.

Prisutan je i jak vetar.

Put od Prištine do Podujeva je prohodan iako sneg ne prestaje da pada.

Kakva je vremenska prognoza za Kosovo?

Kosovo će u narednih pet dana biti pod uticajem nestabilnih vremenskih prilika, upozoravaju meteorolozi. Očekuju se kiša, sneg i niske temperature, što može otežati saobraćaj i ugroziti poljoprivredne useve.

U petak, 3. oktobra, očekuje se jak sneg, sa mogućnošću formiranja snežnog pokrivača većeg od 15 cm u roku od 12 sati. Meteorolozi upozoravaju na ozbiljne probleme u saobraćaju i transportu, kao i mogućnost prekida u snabdevanju i otežanih spasilaca akcija.

Subota, 4. oktobar, doneće oblačno vreme sa povremenim sunčanim intervalima. Temperature će se kretati od minimalnih 2°C do maksimalnih 9°C, dok se kiša ne očekuje.

U nedelju, 5. oktobra, prognozira se narastajuća oblačnost i prizemni mraz, što može izazvati štete u poljoprivredi, posebno u povrćarstvu, vinogradarstvu i voćarstvu. Minimalna temperatura biće oko 5°C, a maksimalna 14°C.

Ponedeljak, 6. oktobar, doneće povremenu kišu i rosulju, sa temperaturama između 4°C i 9°C, dok se u utorak, 7. oktobra, očekuju lokalni pljuskovi uz minimalnu temperaturu od 6°C i maksimalnu od 11°C.

Meteorolozi savetuju građanima da budu oprezni u saobraćaju, da prilagode vožnju uslovima na putu, a poljoprivrednicima da preduzmu mere zaštite useva od snega i mraza. Posebno se preporučuje praćenje lokalnih vremenskih izveštaja i pridržavanje upozorenja.