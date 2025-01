„Viši sud u Novom Sadu doneo je rešenje kojim je u odnosu na okrivljene Nebojšu Šurlana, Slobodana Naumovića, Ljiljanu Milić Marković, Marinu Gavrilović, Dejana Todorovića, Milana Jelkića, Zoricu Slavković Marjanović, Dušana Jankovića, Milana Spremića i Jasnu Stojiljković Milić produžen pritvor za 30 dana“, naveli su iz Višeg suda u Novom Sadu, prenosi portal Danas.

Osim desetoro osumnjičenih u pritvoru, još dve osumnjičene osobe se nalaze u kućnom pritvoru. To su bivša v.d. direktorka „Infrastruktura železnice Srbije“ Jelena Tanasković i pomoćnica ministra za železnički saobraćaj Anita Dimoski.

Među osumnjičenima je i bivši ministar građevinarstva Goran Vesić. On se brani sa slobode, jer mu je nakon nekoliko dana provedenih u pritvoru, sud ukinuo pritvor, usvojivši žalbu njegovog branioca.

Iako je Više javno tužilaštvo ponovo predložilo da se Goranu Vesiću odredi pritvor, sud je 10. januara ovaj predlog odbio.

Iskaz Jelene Tanasković

Kako je ranije pisalo „Vreme“, osumnjičena Jelena Tanasković je na saslušanju 22. novembra u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu prebacila svu odgovornost za projekat Železničke stanice Novi Sad na bivšeg ministra Gorana Vesića.

Dokumenti u koje je Nova ekonomija imala uvid pokazali su da je Tanasković u iskazu pred tužiocem tvrdila da je Vesić insistirao da on vodi sve projekte jer se navodno tako dogovorio sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem.

„Ministar Vesić mi je rekao da je to jedini uslov da budem direktor (Infrastrukture železnice Srbije, prim. aut.), da prihvatim da on apsolutno upravlja i vodi sve projekte, jer je on navodno dogovorio sa predsednikom da se svi projekti isključivo tako vode”, rekla je Tanasković.

Izvori: Vreme/Danas