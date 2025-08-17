Mediji
UNS: Ministar Lončar paušalno optužuje medije
Izjave ministra zdravlja Zlatibora Lončara u kojoj više medija optužuje da šire lažne vesti, izazivaju uznemirenost i paniku „mogu da budu i povod za nasilje prema medijima“
Princ Filip odbio je da položi venac svom dedi kralju Petru I Karađorđeviću na Oplencu nakon ministarke Milice Đurđević Stamenkovski i ostalih. U saopštenju je podržao promene
U subotu je na Oplencu održana ceremonija povodom obeležavanja 104 godine od smrti kralja Petra I Karađorđevića. Ceremoniji su prisustvovali i princ Filip Karađorđević Protokolom je bilo predviđeno da on tek peti položi venac, nakon ministarkr Milica Đurđević Stamenkovski, predstavnika Vojske Srbije i lokalnih samouprava.
Princ Filip je to odbio.
Položio je venac samostalno, nakon parastosa a pre državne ceremonije, i napustio Oplenac. Bio je u pratnji supruge princeze Danice i rođaka kneza Mihaila i kneginje Ljubice.
U saopštenju je podsetio da je kralj Petar I Karađorđević „verovao da narod ima pravo da podigne svoj glas, da traži istinu i odgovornost i da se bori za pravednije društvo. Sa tugom posmatramo mučne i brutalne scene nasilja nad mladima, onima koji su najdragoceniji deo našeg društva i njegova budućnost.“
Tokom vladavine kralja Petra Srbija je živela pod Ustavom iz 1903. godine, tada najdemokratskijim u regionu, napisao je princ Filip.
„Taj ustav je garantovao slobodu govora, okupljanja i udruživanja, široku slobodu štampe bez cenzure i odgovornost vlade pred Narodnom skupštinom. U to vreme, Srbija je bila prepoznata kao zemlja slobodnih novina i razvijenog parlamentarizma, a kralj Petar je dosledno poštovao svoju ulogu ustavnog monarha, dajući narodu pravo da bude nosilac državnog života“.
„Naša je dužnost da ostanemo verni toj tradiciji slobode, demokratije i odgovornosti“, zaključio je princ Filip.
Izvor: Nova.rs
Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.
Izjave ministra zdravlja Zlatibora Lončara u kojoj više medija optužuje da šire lažne vesti, izazivaju uznemirenost i paniku „mogu da budu i povod za nasilje prema medijima“
Uvođenje nuklerne energije u energetski miks Srbije ne bi značilo odustajanje od obnovljivih izvora, već njihovo dopunjavanje pouzdanim izvorom bazne energije, smatra direktor Instituta „Vinča“ Slavko Dimović
U Srbiji postoji opšte uverenje da ljudi u selu piju čistu vodu, dok je situacija u realnosti obratna - sela prva ostaju bez vode i poslednja je dobijaju
Dobrivoje Tanasijević, Amerikanac srpskog porekla, poznatiji kao Den Tana preminuo je u 91. godini
Udruženje novinara Srbije (UNS) protestuje zbog odluke Kurira da, u tekstu o hapšenju učesnika protesta, na svom portalu objavi puno ime i prezime maloletnog lica
Pravosuđe i politikaMože li tužilaštvo da pobedi visoku korupciju Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve