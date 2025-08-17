Princ Filip odbio je da položi venac svom dedi kralju Petru I Karađorđeviću na Oplencu nakon ministarke Milice Đurđević Stamenkovski i ostalih. U saopštenju je podržao promene

U subotu je na Oplencu održana ceremonija povodom obeležavanja 104 godine od smrti kralja Petra I Karađorđevića. Ceremoniji su prisustvovali i princ Filip Karađorđević Protokolom je bilo predviđeno da on tek peti položi venac, nakon ministarkr Milica Đurđević Stamenkovski, predstavnika Vojske Srbije i lokalnih samouprava.

Princ Filip je to odbio.

Položio je venac samostalno, nakon parastosa a pre državne ceremonije, i napustio Oplenac. Bio je u pratnji supruge princeze Danice i rođaka kneza Mihaila i kneginje Ljubice.

U saopštenju je podsetio da je kralj Petar I Karađorđević „verovao da narod ima pravo da podigne svoj glas, da traži istinu i odgovornost i da se bori za pravednije društvo. Sa tugom posmatramo mučne i brutalne scene nasilja nad mladima, onima koji su najdragoceniji deo našeg društva i njegova budućnost.“

Tokom vladavine kralja Petra Srbija je živela pod Ustavom iz 1903. godine, tada najdemokratskijim u regionu, napisao je princ Filip.

„Taj ustav je garantovao slobodu govora, okupljanja i udruživanja, široku slobodu štampe bez cenzure i odgovornost vlade pred Narodnom skupštinom. U to vreme, Srbija je bila prepoznata kao zemlja slobodnih novina i razvijenog parlamentarizma, a kralj Petar je dosledno poštovao svoju ulogu ustavnog monarha, dajući narodu pravo da bude nosilac državnog života“.

„Naša je dužnost da ostanemo verni toj tradiciji slobode, demokratije i odgovornosti“, zaključio je princ Filip.

Izvor: Nova.rs

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.