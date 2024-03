Intervju

Kada je pre tri dana nestala dvogodišnja devojčica Danka Ilić, za kojom se i dalje traga, pokrenut je sistem „Pronađi me”. Na kritike na račun slanja SMS poruka Igor Jurić predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu za „Vreme” kaže da je to tehnički nedostatak i da mobilni operateri u jednom minutu mogu da isporuče 50.000 SMS poruka, a neki i manje. „To je do mobilnih operatera, a ne do samog sistema”