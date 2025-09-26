Premijer Đuro Macut izjavio je danas da „osnovno i srednje obrazovanje u potpunosti funkcioniše“ i da gotovo svi fakulteti državnih univerziteta rade, a najavio je da uskoro kreće u dijalog sa njima.

„Veoma sam zadovoljan da praktično svi fakulteti na državnim univerzitetima, osim Novosadskog u nekim slučajevima, rade, da sve škole rade osim Vazduhoplovne akademije u Zemunu, gde postoje odnosi između dve škole – srednje i više, koji se moraju razrešiti, ali suštinski će i ovo biti razrešeno u najbržem mogućem roku“, rekao je Macut u programu Radio-televizije Srbije.

Macut je рekao da se na fakutetima odvija ispitni rok i da će školska godina biti završena do kraja oktobra da bi nova počela 3. novembra.

Naveo je da postoji problem sa funkcionisanjem Državnog univerziteta u Novom Pazaru i Rektoratom Beogradskog univerziteta koji su „još uvek vrlo čudnovato blokirani, jer postoje neki ljudi u tim ustanovama koji na neki način sprečavaju funkcinisanje tih institucija“.

„Mi smo na medicini imali prošle nedelje junski ispitni rok koji je bio u velikom obimu. Mogu sa istim zadovoljstvom da kažem da su bili sjajni studenti, bar u komisiji kojom ja rukovodim. Ali, koliko sam čuo od kolega, to su studenti koji su najviše radili na sebi. Nisu čekali da prođu blokade i razne opstrukcije na fakultetima“, naveo je Macut.

On je najavio da „od iduće nedelje kreće u dijalog sa univerzitetima“.

„Odlaziću u posete našim univerzitetima, to je dobra prilika da se upoznam i sa rukovodiocima visokoškolskih ustanova i da prenesem i moja razmišljanja, ali i njihova razmišljanja o situacijama u njihovim sredinama“, rekao je Macut.

Izvor: FoNet