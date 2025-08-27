Energetika

27.avgust 2025. B. B.

I šesti put odložene američke sankcije NIS-u

„NIS i u otežanim okolnostima nastaviti da obezbeđuje stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima“, tvrdi ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović