Ćaci novi direktori, ali i nastavnici, ušli su u škole u Srbiji i učiće našu decu. Počinje nova era u nastavi jer je jedno da naprednjački kadar lupa pečate po opštinama, a nešto sasvim drugo da deci predaje sprski jezik. Ili pak da buduće građevince uče statici

Država kojom rukovodi Srpska napredna stranka se dobrano pripremila za novu školsku godinu. Ali ne nastavnim programom i stipendijama, već novim kadrovskim rešenjima i otkazima.

Tik pred njen početak, dve su opcije zadesile direktore koji su zimus podržavali štrajk u obrazovnim ustanovama u Srbiji. Jedna je bila da sami podnesu ostavku, a druga – da budu smenjeni. Još su gore prošli nastavnici osnovnih i srednjih škola koji su bili zaposleni na određeno, a drznuli su se da se prethodnog polugodišta bore za sopstvena i studentska prava.

Tako je za nekoliko dana smenjeno najmanje sedam direktora škola, dok je najmanje četvoro dalo ostavku, navodno iz ličnih razloga. Na njihova mesta je, prema izvorima „Vremena“, gotovo isključivo došao provereni SNS kadar.

Ono što posebno brine nastavnike, koji su bili u štrajku, jeste što će ovi ljudi sada raditi sa decom.

„Mi smo ranije u školi ipak imali određeni proces pri zapošljavanju i nije baš mogao svako da dođe da predaje“, kaže jedna nastavnica u školi u kojoj se direktor, koji ih je podržavao u protestima, vratio naprasno u nastavu, a na njegovo mesto došao poznati SNS bot. „Sada je novi direktor sa sobom odmah doveo petoro svojih ljudi da uđu u nastavu, bez ikakve konsultacije. To nas mnogo, mnogo brine. Ipak je školovanje u pitanju, u tu školu treba i moja deca uskoro da krenu.“

Škole ih nisu interesovale

Iako je stranka i do sada masovno zapošljavala po državnim institucijama, ipak su godinama unazad mesto za kadrovska laka uhlebljenja bile lokalne samouprave ili opštine po većim gradovima. Tu često nisu potrebno posebne kvalifikacije da bi se dobio posao, pa je bilo lakše ubaciti ove ljude.

Po školama nije baš bio takav slučaj. Jer, iako su pojedini direktori bili postavljeni politički, specifičnost nastavničke profesije nije toliko bila zanimljiva botovima. Takođe, u školama se nisu donosile bilo kakve političke odluke, pa nije bilo ni velike potrebe za uvođenjem discipline vladajuće stranke.

Sve se to promenilo prošle zime, kada su prosvetari širom Srbije ušli u masovni štrajk u borbi za sopstvena i studentska prava i rekli ne državi. Najčešće uz objašnjenjem da su studenti na ulici njihovi bivši đaci i da imaju obavezu da ih podrže.

Državna odmazda

Mediji su još u julu pisali da postoji spisak nepodobnih prosvetara, kada je iz Ministarstva prosvete, koje je preuzeo Dejan Vuk Stanković, procurila informacija da će oni biti sklonjeni na sve moguće načine. Za ovo se znalo već desetak dana, a čekalo se samo da prođe završni ispit.

Prethodnih nekoliko dana razrešeni su direktor Osnovne škole „Filip Filipović“ na Voždovcu, direktor Osnovne škole „15. oktobar“ u Pivnicama i direktorka Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“, koja je u Nišu najduže bila u blokadi zbog podrške studentskim protestima. Prethodno su smenjeni direktori i Osnovne škole „Ivo Andrić“ na Miljakovcu, zatim direktorka OŠ „Banović Strahinja“ u Žarkovu, direktorka Osnovne škole „IV kraljevački bataljon“, direktor Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Omoljici.

Među onima koji su dali ostavku su direktorka Muzičke gimnazije „Stevan Mokranjac“ u Požarevcu, direktorka Desete gimnazije u Beogradu, direktorka Osnovne škole „Karađorđe“ u Saranovu kod Rače.

„Nije tu bilo mnogo mogućnosti“, kaže za „Vreme“ sindikalac Dušan Kokot. „Jedna opcija nepodobnim direktorima, koji su podržali kadar u protestima, je bila da podnesu ostavke. Oni koji to nisu hteli su naprosto smenjeni. Na njihova mesta došli su vršioci dužnosti, svi znamo odakle.“

Ćacilend u Petoj

Ovakvo izbacivanje direktora iz škola se, dodaje Kokot, nikada nije dogodilo u Srbiji.

„Mnogi nastavnici su zabrinuti jer će nestručni kadar dodatno uniziti kvalitet školovanja u zemlji“, kaže on. „Zato je pitanje kako će sada početi školska godina, kada vidimo da se hapse i premlaćuju učenici. Prosvetni radnici su izneli veliki teret u prethodnom periodu, a ovo je sad osveta. Tada su stavljeni sami, a država sad mora da se spremi da se nešto slično opet ne dogodi.“

Kokot misli da će po školama opet doći po određenog vida pobune, koja će u početku biti tiha.

Ipak, na ostavke i razrešenja direktora treba dodati i izbacivanje na ulicu svih nepodobnih nastavnika, koji su učestvovali u štrajku, a imali ugovore na određeno vreme. Tako je iz Pete gimnazije u Beogradu, koja je bila najglasnija u borbi protiv državne odmazde, otpušteno na desetine prosvetnih radnika, odnosno svi koji nisu imali ugovor za stalno. Ovo je poruka nove direktorke, odnosno vršiteljke dužnosti direktorke, za koju nastavnici kažu da je sprovela „neetičan obračun sa zaposlenima koji su izrazili svoje mišljenje i učestvovali u protestima“.

Na njihova mesta, boji se Kokot, doći će takođe SNS kadar.

„Govorimo o elitnoj beogradskoj gimnaziji koja će se pretvoriti u Ćacilend“, dodaje on, s obzirom da se radi o broju između 20 i 30 nastavnika.

Nemilosrdni na lokalu

Rešenjem Ministarstva prosvete, koje je potpisao ministar Dejan Vuk Stanković, smenjena je direktora Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“, škole koja je u Nišu najduže bila u blokadi zbog podrške studentskim protestima, razrešena je Vera Dujaković.

Ona je, kako pišu Južne vesti, istakla da je njena smena „odmazda zbog javne podrške učenicima i zaposlenima koji su obustavili nastavu, kao i zbog prethodne političke ‘neposlušnosti’ i ukazivanja na probleme“.

I u manjim mestima je slično. Nastavnici jedne seoske škole kažu za „Vreme“ da je uveliko na mesto direktora došao naprednjački kadar od koga niko ne sme ništa ni da pomene.

„Dodatni je problem što sada neki ljudi prirodno odlaze, u penziju ili su izgubili veru u prosvetu. Na njihova mesta stižu ćaciji, a ne smem ni da pomislim kako će to da se odrazi na našu decu. Jer, drugačije je po selima, nekoj deci za budućnost presudno znači da imaju dobrog nastavnika koji će ih usmeriti na dalje školovanje“, kaže jedan seoski nastavnik srpskog jezika za „Vreme“.

Ministarstvo prosvete donelo je odluku o razrešenju dužnosti Patrika Maline, direktora Osnovne škole „15. oktobar“ u Pivnicama kod Bačke Palanke, objavile su BAP Vesti. Rešenje o smeni stiglo je u ponedeljak, 18. avgusta, samo pet dana nakon što je u istom mestu održan protestni skup podrške direktoru.

Direktorka Osnovne škole „IV kraljevački bataljon“ Marina Vučinić smenjena je odlukom ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića jer je odbila da pokrene disciplinske postupke protiv nastavnika koji su bili u štrajku.