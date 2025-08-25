Deset meseci nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, u kojem je stradalo 16 osoba, srednjoškolci iz blokade najavljuju protestnu šetnju za 1. septembar. Maturanti poručuju da će tog dana pamtiti stradale i nastaviti borbu za odgovornost vlasti

Srednjoškolci u blokadi iz gradova širom Srbije, objavili su najavu protesta za 1. septembar „Srednjoškolci pamte – svi smo ispod nadstrešnice“. Naime, prvog školskog dana će, kako saznaje Nova.rs, maturanti, uz podršku roditelja, dela nastavnika, ali i studenata u blokadi, održati komemorativnu šetnju povodom 10 meseci od pada nadstrešnice, a u pojedinim školama od direktora su tražili da taj dan bude nenastavan, odnosno neradan za sve, osim za prijem novih učenika – prvaka.

Ove godine, nažalost, 1. septembar nije samo prvi dan škole, već se tog dana obeležava 10 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, koja je usmrtila 16 ljudi, među njima i dvoje dece.

Iako se učenici osnovnih i srednjih škola pripremaju za povratak u klupe, javnost je proteklih dana pratila i najave na društvenim mrežama, koje su objavili srednjoškolci u blokadi iz više gradova Srbije, a koje, po svemu sudeći, mogu dovesti u pitanje početak školske godine.

Памтимо. pic.twitter.com/oxw8oJ7niP — Peta beogradska gimnazija u blokadi (@v_blokada) August 23, 2025

U Devetoj beogradskoj gimnaziji, kako saznaje Nova.rs, učenici su poslali mejl direktorki, u kojem traže da prvi dan škole bude nenastavan za sve osim za nove đake, tačnije prvake koji su tek upisali srednju školu, ali, prema njihovim rečima, odgovor od uprave još nije stigao.

Inače, tog dana planirana je komemorativna šetnja u znak sećanja na stradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Međutim, detaljan plan šetnje, kao ni satnica, još nisu objavljeni.

„Prvog septembra svi srednjoškolci u blokadi organizuju komemorativnu šetnju da pokažemo da pamtimo sve što se događalo i da i dalje odlučno stojimo uz studente. Hoćemo da pokažemo da se naš glas još čuje iako smo izašli iz blokade, ali se borimo svim silama da pravda izađe na videlo. Tražimo da 1. septembar bude nenastavan za sve, osim za prvake koji imaju prijem. Tokom ove nedelje održaćemo sastanak na kojem ćemo odlučiti o završnim detaljima komemorativne šetnje, ali i o narednim protestima, kako će funkcionisati. O svemu ćemo obavestiti javnost pre početka školske godine, kako bismo uspeli da u što većem broju organizujemo ovu šetnju, koja nije samo naša“, kaže za Nova.rs Ena Grokanić, maturantkinja Šeste beogradske gimnazije.

