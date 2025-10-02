Milenijum tim će u okviru konzorcijuma raditi na sanaciji Savskog priobalja što je „jedan od ključnih infrastrukturnih koraka u okviru priprema za održavanje Ekspo 2027“

Kompanija Milenijum tim nedavno je dobila posao vredan milijardu dinara za sanaciju leve obale Save, a za potrebe izložbe Ekspo 2027, piše Nova ekonomija.

Sanaciju će izvoditi konzorcijum osam firmi među kojima je i preduzeće Ivan Milutinović PIM, koje je u vlasništvu kompanija Mileniju tim i Konkord Vest.

Vlada Srbije je saopštila da su radovi na sanaciji Savskog priobalja „jedan od ključnih infrastrukturnih koraka u okviru priprema za održavanje Međunarodne izložbe Ekspo 2027“.

Vlasnici kompanije Milenijum tim Ivan Bošnjak i Stojan Vujko su do 2012. godine povezivani sa Socijalističkom partijom Srbije, a kasnije sa Srpskom naprednom strankom na čijim stranačkim skupovima su se pojavljivali, piše Danas.

Počeci s gasovodom

Za njih je javnost prvi put čula kada su bili pokrenuti radovi na gasifikaciji Srbije, 2007. i 2008. godine. Već tada je Milenijum tim dobijao veliki broj poslova na gasifikaciji, a prema podacima kompanije izgradili su oko 2500 kilometara gasovoda.

Učestvovali su na izgradnji Turskog, odnosno Južnog toka. Posebnu pažnju medija, a zbog gasovoda, Milenijum tim je privukao 2003. godine kada su hteli da polože cevi preko zemljišta u vlasništvu nekadašnjeg košarkaša Vladimira Štimca na Kopaoniku, zbog čega se Štimac i politički angažovao.

Milenijum tim je gradio i gradi veliki broj objekata u okviru projekata Beogradu na vodi, Ekspo, nacionalni stadion, depo za metro na Makišu, Data centar u Kragujevcu i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru programa „Čista Srbija“, piše “Danas”.

Beograd na vodi i Vranjska banja

Milenijum tim ima udele u mnogim drugim kompanijama, kao što su Milenijum propertiz i Roberts Milenijum, zajedničke firma sa građevinskom kompanijom Roberts, a tu je i firma Milenijum Picaroti, takođe zajedničko preduzeće za gradnju kule u Beogradu na vodi, piše “Danas”.

Preduzeće Milenijum reizorts upravlja gradnjom u Vranjskoj Banji koju je ova kompanija kupila s planom da tamo izgrade hotel iz lanca Meriot. Prvo je preduzeće Milenijum resorts kupilo zemljište i hotel „Železničar“, a kasnije i specijalnu bolnicu.

Milenijum tim ima i firmu za distribuciju gasa MT Gastel, a biznisom se u Hrvatskoj bave posredstvom firme Milenijum Adria.

Kompanija je povezana i sa firmom Mostogradnja ING, preduzeće koje je nastalo nakon što su Milenijum tim i građevinsko preduzeće Mostogradnja zaključili strateško partnerstvo 2021. godine.

Tu je i vinarija u Slankamenu nazvana Barik i firme za proizvodnju građevinskog materijala Leget agregati i Omega beton.

Kompanija MV investment koja je u vlasništvu Milenijum tima, kupila je 2024. godine hotel „Jugoslavija“ koji je početkom ove godine srušen do temelja, a na njegovom mestu biće izgrađen luksuzni poslovno-stambeni kompleks sa dva nebodera. Milenijum tim je bio jedini ponuđač na licitaciji, a hotel je prodat po početnoj ceni od 27 miliona evra, piše “Danas”.

Instituti Goša i „Jaroslav Černi“

Zgradu kompleksa Istraživačko-razvojnog instituta Goša na Zvezdari Milenijum tim je kupio 2018. godine za 970.000 evra, a četiri godine kasnije zgrada je srušena s namerom da se na njenom mestu izgradi stambeno-poslovni kompleks sa više od 22.300 kvadratnih metara. I prilikom kupovine Goše Milenijum tim je bio jedini ponuđač na aukciji, piše “Danas”.

U sklopu Milenijum tima rade i firme MTT Er servisiz, Milenijum tim sport i KBV datakom.

Milenijum tim je 2022. godine kupio državni instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“. Iste godine su za 216 miliona dinara kupili imovinu akcionarskog društva „Navip“ na području Novog Sada, koja je uključivala i veštačko jezero, piše “Nova””.

Kompanija Milenijum tim je kao članica grupe ponuđača dobila posao nabavke, isporuke i ugradnje opreme i nameštaja za Centar za rani razvoj dece i inkluziju na Novom Beogradu. U istom konzorcijumu je i kompanija bliskog saradnika Aleksandra Šapića, a posao je vredan oko 4,7 miliona evra, piše “Nova ekonomija”.

Tužbe protiv medija

Milenijum tim poznat je i po tužbama koje podnosi protiv medija.

Indikativan slučaj je onaj iz 2021. godine kada je Milenijum tim podneo čak 34 tužbe protiv dnevnih listova, portala, lokalnih medija i kablovskih televizija samo zato što su ti mediji preneli izjave političara koji su na konferencijama za štampu održanim u februaru 2021. godine u Vranjskoj banji i Leskovcu govorili o poslovanju Milenijum tima.

Četiri petine tužbi, odnosno 27, podneseno je protiv medija, od kojih se najpre tražilo između 100 i 200 hiljada evra, da bi Milenijum tim kasnije demantovao da su u pitanju SLAPP tužbe i smanjio odštetni zahtev na 100 evra, piše portal “Mašina”.

Nedavno je Milenijum tim podneo privatnu krivičnu prijavu i zatražio zatvorsku kaznu za glavnog urednika i novinarku lista “Nova” „zbog narušavanja ugleda“ kompanije.

Pivljanin je za N1 rekao da se prvi put u životu našao u takvoj situaciji.

„I kao neko ko je voleo da istražuje nešto, ovo može da bude interesantno, da vidim kako to izgleda. S druge strane, ovo je nešto strašno, da ne pravim neku žrtvu od sebe, ali preterali su. Tražiti za novinare zatvorsku kaznu je malo mnogo“, rekao je Pivljanin za N1.

On je u tekstu kojim je reagovao na tužbu, između ostalog napisao i da su novinare „nekad ubijali, a sada krivično gone“, na šta je Milenijum tim, kako kaže, Pivlajnin „promptno poslao demanti“ da oni nikoga ne ubijaju.

„Ovde sad što se njih tiče je korak napred, ne tuku nas, ne biju nas, nego nas šalju u zatvor. Hteo sam reći, na jedan tako zaoštren način, dokle se došlo“, pojasnio je Pivljanin.

Izvori: Nova ekonomija/Danas/Mašina/N1

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!