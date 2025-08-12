Izvori „Vremena“ iz Pontonirskog bataljona u Šapcu tvrde da je pontonski most do „Lida“ prevremeno uklonjen jer je bio loše postavljen. Tu je i veliki problem sa manjkom stručnih kadrova u Vojsci Srbije

Pontonski most do zamunske plaži „Lido“, koji Vojska Srbije svake godine postavlja zbog velikog broja kupača koji idu na Veliko ratno ostrvo, iznenada je u ponedeljak 11. avgusta sklonjen. List „Politika“ nezvanično saznaje da je razlog ranijeg uklanjanja „ve­žba za voj­nu pa­ra­du ko­ja je pla­ni­ra­na u sep­tembru“. „Najveća vojna parada u istoriji Zapadnog Balkana“ biće održana najranije u drugoj polovini septembra, datum varira u zavisnosti od izjava samozvanog „vrhovnog komandanta oružanih snaga“ Aleksandra Vučića.

Ljudi koji su radni vek proveli u vojsci tvrde da je objašnjenje prevremenog uklanjanja pontonskog mosta „besimisleno i glupo“.

PONTONSKI MOST Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović

Sa druge strane Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije o tome ćute. Uprava za odnose sa javnošću u moru nepotrebnih dnevnih saopštenja o održanoj „redovnoj obuci“ kojim zatrpavaju medije ni reč ne kaže o uklanjanju mosta.

I to iako su 27. juna pompezno saopštili da je pontonski most predat na upotrebu turističkoj organizaciji Zemuna „kako bi se obezbedila potpuna sigurnost za sve korisnike“, da je „zadejstvovana dežurna posada koja će, 24 časa dnevno sedam dana u nedelji brinuti o bezbednosti i održavanju pontonskog mosta“ do kraja avgusta, kada sledi njegovo rasklapanje i prevoženje u matični garnizon.

Potpuni haos

I tu se dolazi do ključnog pitanja – matičnog garnizona‚ Pontonirskog bataljona u Šapcu. Bivši inženjerci, koji se razumeju u struku, jer su u njoj dočekali penziju, tvrde za „Vreme“ da razlog za uklanjanje pontonskog mosta do „Lida“ nije Vučićeva parada, već zato što je bio loše postavljen i zbog nedostatka obučenog ljudstva.

„Most je počeo da se krivi i popušta pre desetak dana zbog povećanja nivoa Dunava u odnosu na kraj juna kad je postavljen. Isto bi bilo i u slučaju smanjenja nivoa. Nema ko da ga opslužuje i nisu ga dobro postavili, neispravni remorkeri. Pošto je to u zoni odgovornosti pontonirskog bataljona u Šapcu, pokupili su sve vojnike, čak dvoje iz garnizonske ambulante. U bataljonu kažu da su neispravni čamci remorkeri koji treba da drža most stabilnim, a nema ljudstva za rukovanje. Potpuni je haos. Angažovani vojnici dobijaju dnevnicu od 1.100 dinara za boravak i sami se hrane za te pare. Ljudi sve više odlaze iz bataljona, kao i iz cele vojske, jer ne može da se radi u ovim uslovima“, objašnjava izvor „Vremena“.

PONTONSKI MOST Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović

Drugi izvor podseća da je na „najvećoj paradi u istoriji“ 1975. godine, poslednjoj pred drugom Titom, bilo 11.500 direktno angažovanih vojnika, plus prateće službe, što je za sadašnju Vojsku Srbije nedosanjani san, a da za prolaz, iliti defile tih par brodova Rečne flotile nije potrebno skidati ponton.

Šta će reći Zemunci

Šta će reći Zemunci koji više ne mogu preko pontona na „Lido“?

Pre 15 godina je, u prilogu televizije Pink o početku sezone kupanja na „Lidu“, jedan Zemunac rekao da ta plaža „ima neku svoju ‚živinu‘, posebno nešto, neki drugačiji osećaj nego neke druge plaže. Nije to isto kao 11. april, Ada. Živi, ima neku hijerarhiju, neko trajanje, tako“. Ova izjava je postala viralna.

Vučićeva „najveća parada u istoriji“, tj. loše postavljen pontonski most, poremetiće im do kraja leta tu „živinu“ i „hijerarhiju“.

Do održavanja parade ostalo je nešto više od mesec dana, a izvori „Vremena“ tvrde da još ni u jedinicama nisu počele prave, ozbiljne pripreme. Na nekim ranijim paradama je, posle uvežbavanja po kasarnama, ljudstvo najmanje 20 dana, a neki i čitav mesec, provodilo gazeći strojevi korak ili vozeći tenkove, transportere, artiljerijska oruža i kamione po starom Obrenovačkom drumu.

