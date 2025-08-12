Danak velikim vrućinama

11.avgust 2025. I.M.

Požari širom Crne Gore, evakuacija dela stanovništva

Širom Crne Gore besni više velikih požara, a najkritičnije je u Gornjim Rogamima, Čanju i Piperima. Nekoliko porodica je evakuisano, dok se vatra približila na svega 50 metara od hotela u Čanju. Srbija poslala helikopter „kamov“ u pomoć gašenju