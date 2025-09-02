Više ljudi izjavilo je da su ih pripadnici JZO protivpravno lišili slobode na ulici, odveli u garažu zgrade Vladee gde su ih naterali da kleče, gazili ih, udarali, šamarali, oduzeli im i polomili mobilne telefone, pretili da će ih upucati u glavu. Najdrastičnije je postupano prema studentkinji Nikolini Sinđelić koja je obelodanila da ju je Marko Kričak lično šamarao i udarao njenom glavom o zid, kao i da joj je pretio da će da je „skine i siluje pred svima“

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu počelo je sa predistražnim radnjama protiv Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti (JZO) i njenog komandata Marka Krička, u vezi sa protivpravnim privođenjem učesnika protesta u garažu Vlade Srbije, kaže advokat i potpredsednik LSV-a Aleksandar Olenik.

Tužilaštvo će, kako je Olenik objasnio, prvo saslušati žrtve koje su na protestu 14. avgusta „kidnapovali“ pripadnici JZO, i mučili ih i zlostavljali u garaži Vlade Srbije.

„Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu sigurno nema asistenciju policije i ovo oni rade samostalno, što na osnovu izjava koje su ta deca, mladi ljudi dali u svoju odbranu, što ono što je bilo u medijima, a što na osnovu toga što su tužioci sami čuli i videli“, rekao je Olenik, za N1.

Iako je u Srbiji to retka praksa, Olenik naglašava da tužioci imaju pravo „da kad vide na televiziji, na ulici nešto što bi moglo da bude krivično delo, da odmah reaguju, da ne čekaju policiju“.

„Toga uglavnom nema. Ovo je jedan od retkih primera da je tužilaštvo počelo, pokrenulo pretkrivični postupak protiv onih koji nose uniforme, mada u tom trenutku nisu nosili, a bez asistencije policije, jer drugačije ne mogu, jer im policija sigurno neće asistirati da se optuži policija“, ističe Olenik.

Više učesnika protesta koji je održan 14. avgusta izjavilo je da su ih pripadnici JZO protivpravno lišili slobode na ulici, odveli u garažu zgrade Vlade Srbije gde su ih naterali da kleče, gazili ih, udarali, šamarali, oduzeli im i polomili mobilne telefone, pretili da će ih upucati u glavu.

Najdrastičnije je postupano prema studentkinji Nikolini Sinđelić koja je obelodanila da ju je Kričak lično šamarao i udarao njenom glavom o zid, kao i da joj je pretio da će da je „skine i siluje pred svima“.

Advokat Aleksandar Ivanović, koji zastupa studentkinju Nikolinu Sinđelić, predao je 26. avgusta krivičnu prijavu protiv Krička.

Izvor: N1