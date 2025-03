Vaninstitucionalna politička mreža počela je da se stvara širom Srbije. Od srede, 19. marta, građani su počeli sa organizovanjem zborova. Kako je to izgledalo

Pod sloganpom „Pametniji ne popušta, pametniji se organizuje“ studenti Fakulteta organizacionih nauka (FON) u blokadi objavili su pre nekoliko dana u kojim mestima će biti održani prvi zborovi građana.

I to u Mladenovcu, Vršcu, Loznici, Smederevu, Sremskoj Mitrovici, Čuburskom parku. U Aranđelovcu i Starom gradu najavljeni su u petak, 21. marta. A, u Novoj Pazovi, Paliluli i Novom Beogradu u nedelju, 23. marta.

Dodatno objavili su i „Priručnik za zborsko organizovanje“ gde su pojasnili – šta je direktna demokratija; šta je građanski zbor; zašto su oni važni; šta zbor omogućava; kako se vrši pritisak na odgovorne i druga pitanja.

Kako su do sada izgledali neki od zborova građana?

Obrenovac

U Obrenovcu je u četvrtak (20. mart) održan zbor građana i na njemu se razgovaralo o lokalnim temama.

Luka Novaković rekao je za N1 da su teme u Obrenovcu iste kao i u svakoj drugoj opštini u Srbiji. „Vladajuća struktura je stavila šapu na svaku granu i svaku delatnost. Želeli bismo da na to utičemo i da se i mi pitamo kao građani za neke stvari “, izjavio je on.

I dodao da je cilj da zbor dobije na legitimitetu.

Stari grad (Beograd)

Stanovnici opštine Stari grad okupili su se u petak na zboru građana ispred opštine uoči sednice Skupštine opštine, piše FoNet. Okupljeni su pravili buku i nosili poruke sa natpisima: „Prosvetari niste sami“, „Građani Starog grada“, „Pumpaj“.

Nekoliko roditelja uspelo je da uđe u salu, a reporter FoNeta javlja da im nije omogućeno da govore.

Stanovnici Starog grada imaju dva predloga – da se iz budžeta izdvoje sredstva za prosvetare koji su ostali bez plata, a drugi je da se pokrene rasprava o dešavanjima u Pionirskom parku.

Krnjača (Beograd)

„Dobro jutro komšije, čeka nas naš zbor građana Krnjače!”, ovom porukom su građani dela beogradske opštine Palilula pozvali sugrađane na prvi zbor, koji je održan u sredu 19. marta.

Pre zbora naveli su da pitanja koja „muče” građane ove beogradske opštine jesu pitanja kanalizacije, ali i širi aktuelni društveni kontekst.

Vračar (Beograd)

Stanovnici Vračara okupili su se u sredu, 19. marta, u Čuburskom parku na prvom građanskom plenumu u toj beogradskoj opštini, piše FoNet.

Na početku skupa je dogovoreno da svako od prisutnih ima pravo da izloži svoj predlog, a nakon toga se javnim glasanjem odlučuje da li se on usvaja.

Prisutni su, između ostalog, izglasali da naredni skup bude zvanični zbor građana i da se nadležnim organima uputi pitanje šta se tačno desilo na mirnom protestu u Beogradu 15. marta.

Bogatić

Zbor građana u Bogatiću održan je u petak (21. marta) ispred zgrade Skupštine opštine, gde je bila zakazana sednica parlamenta.

Okupljeni građani su tražili ostavku opštinskog rukovodstva, dok je opozicija u zgradi prekinula sednicu lokalnog parlamenta.

Zgrada Skupštine opštine bila je „okupana” jajima, a prisutni su bili i pripadnici Žandarmerije.

Opozicija je zauzela govornicu Skupštine Bogatića i mesta predsedavajućih i istakla transparente na kojima piše „podnesite ostavke“.

Gornji Milanovac

Građani Gornjeg Milanovca okupili su se ispred gradske opštine u petak, 21. marta. Tražili su ostavku predsednika opštine Dejana Kovačevića. A, u 11 časova održan je i zbor građana.

„Ostavke se traže zbog boravka u Pionirskom parku, i to ne bi bio problem da to nisu ljudi iz javne uprave, koji su boravili tamo i tokom svog radnog vremena. Ostavka predsednika opštine se traži jer većina građana smatra da čovek nije dostojan da obavlja funkciju. U svojim izjava koristi uvredljive izraze, govori loše o lokalnim privrednicima, imao je ispade i prema nastavnicima i učenicima u blokadi, prema aktivistima. Njegov diskurs u javnosti je bio dovoljan povod i očekujemo da to ljudi izglasaju“, rekao je lokalni aktivista Bojan Savković.

Na početku zbora građana ispred Skupštine opštine pročitana su imena građana Gornjeg Milanovca, za koje se zna da su bili u Pionirskom parku u Beogradu i glumili studente koji žele da uče.

Svako ime je propratilo jako negodovanje i buka pištaljki i vuvuzela.

