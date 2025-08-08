Nije tačno da penzije nikad nisu bile veće, kažu penzioneri Niša, i traže povećanje penzija od 60 odsto prosečne zarade. Kažu i da je njihov uticaj na političko odlučivanje marginalizovan

„U Srbiji, penzioneri čine trećinu biračkog tela, ali je njihov uticaj na političko odlučivanje potpuno marginalizovan“, kazao je Slavoljub Savić, predsednik Kluba penzionera Niša.

Demantovao je tvrdnje predstavnika vlasti da penzije nikada nisu bile veće.

Zato, Slavoljub Savić kaže da se „Klub penzionera Niša zalaže za povećanje prosečne penzije u Srbiji na 60 odsto od prosečne zarade, umesto trenutnih 47 odsto. Takođe, tražimo poboljšanje ukupnog položaja penzionera i ukidanje ’penala’ (umanjenja) za one koji su stekli 40 godina radnog staža, a nemaju starosni uslov za penzionisanje, odnosno 65 godina života“.

KPN zahteva povećanje od 60 odsto, zato što dosadašnja nisu pratila inflaciju u dovoljnoj meri.

Penzioneri su svesni da se njihov položaj ne može popraviti dok radnicima ne bude bolje, rekao je Savić.

„A radnicima će biti bolje tek kada se promeni Zakon o radu, koji ih trenutno svodi na jeftinu radnu snagu, umesto u faktor proizvodnje nove vrednosti, kao što je nekada bilo“, ocenio je.

Savić se založio za progresivno oporezivanje zarada, „koje bi moglo poboljšati položaj zaposlenih i penzionera sa manjim primanjima. Umesto toga, u Srbiji, koja se predstavlja kao socijalna država, sve plate se oporezuju sa deset odsto, što nas čini jedinstvenima u Evropi“.

“Rastuće dohodovne nejednakosti mnoge penzionere vode u siromaštvo i socijalnu bedu, čineći ih nemoćnim da promene svoje živote. S druge strane, zahvaljujući nelegalnoj podeli društvenog bogatstva, posebno kroz sumnjive privatizacije, mali krug ljudi se enormno obogatio u poslednjih deset godina“, kazao je on.

On je podsetio da danas 12 odsto građana Srbije živi u apsolutnom siromaštvu, nemajući sredstva za osnovne životne troškove.

Izvor: Danas

