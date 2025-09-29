Ovogodišnja nagrada Evropa Nostre Srbija za lični doprinos u oblasti nasleđa dodeljena je inicijativi Ansambl Generalštab, koju čine studenti Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti.

Foto: Dušan Stanojlović/Ansambl Generalštab Predstavljanje Ansambla Generalštab

Njihov aktivizam usmeren je na očuvanje modernističke arhitekture Srbije – pre svega zgrade Generalštaba, dela Nikole Dobrovića, simbola kolektivnog sećanja Beograda.

Kroz javne akcije, izložbe i angažovanje mladih, kao i saradnju sa stručnjacima i relevantim institucijama uspeli su da pokrenu zajednicu i pokažu da nasleđe svima nama.

Foto: Dušan Stanojlović/Ansambl Generalštab Predstavljanje Ansambla Generalštab

Ova nagrada podseća koliko je važno da mlade generacije budu glasnici kulture i čuvari sećanja, ali i graditelji mostova između prošlosti i budućnosti.