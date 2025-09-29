Novosadski „lanac slobode“protiv izmena Krivičnog zakonika
Izmene Krivičnog zakonika kojima se građani između ostalog protive tiču se uvođenja krivičnog dela obljuba bez pristanka, koja predviđa blažu kaznu u odnosu na silovanje
Aktivizam Ansambla Generalštab usmeren je na očuvanje modernističke arhitekture Srbije – pre svega zgrade Generalštaba, dela Nikole Dobrovića, simbola kolektivnog sećanja Beograda
Ovogodišnja nagrada Evropa Nostre Srbija za lični doprinos u oblasti nasleđa dodeljena je inicijativi Ansambl Generalštab, koju čine studenti Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti.
Njihov aktivizam usmeren je na očuvanje modernističke arhitekture Srbije – pre svega zgrade Generalštaba, dela Nikole Dobrovića, simbola kolektivnog sećanja Beograda.
Kroz javne akcije, izložbe i angažovanje mladih, kao i saradnju sa stručnjacima i relevantim institucijama uspeli su da pokrenu zajednicu i pokažu da nasleđe svima nama.
Ova nagrada podseća koliko je važno da mlade generacije budu glasnici kulture i čuvari sećanja, ali i graditelji mostova između prošlosti i budućnosti.
Kakvi su ti Balkanci? Divlji, u večnim ratovima! Tu sliku o nama pisali su drugi, a mi smo je prihvatili i produbili. Ako se pogleda trezveno, zapravo smo obični…
Osumnjičeni državljani Srbije su, između ostalog, bacali zelenu boju na muzej Holokausta i postavljali svinjske glave kod muslimanskih verskih objekata
Deca su najčešće eksploatisana kroz prinudu na prosjačenje, vršenje krivičnih dela, seksualno, radno i kroz prinudne brakove
Aktivistikinje inicijative „(Ne) plaši se mraka“ prijaveli su Beokomu pedesetak ugašenih svetiljki na Adi Ciganliji. Nadležni kažu da ne znaju za problem mračnih deonica nebezbednih za žene
