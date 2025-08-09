Eksplozivne naprave
Bomba iz Drugog svetskog rata uklonjena iz Beograda na vodi
Avio-bomba iz Drugog svetskog rata uspešno je uklonjena sa gradilišta Beograda na vodi. Sledi transport ka Deliblatskoj peščari, gde će biti uništena
Posle Zrenjanina, Goblini su ostali i bez nastupa na „Gitarijadi“ u Zaječaru, a bend poručuje da razlog nije teško pogoditi. Otkazivanje dolazi u trenutku kada Goblini otvoreno kritikuju društvene prilike u zemlji
Nastup Goblina na 58. zaječarskoj „Gitarijadi“ je otkazan, saopštio je bend na društvenoj mreži Fejsbuk.
„Otkazali su nam i Zaječar. Mislimo da znate zašto. Idemo do kraja! Ima nas!“, navodi se u objavi benda.
Nakon otkazivanja koncerta u Zrenjaninu, ovo je drugi otkazani nastup popularnog pank-rok benda.
Prethodno su mediji početkom juna objavili listu hedlajnera 58. zaječarske „Gitarijade“, a među najavljenim bendovima bili su i popularni Goblini.
Kako piše Glas Zaječara, mnogi su gotovo sa nevericom dočekali ovu vest, imajući u vidu da Goblini bez dlake na jeziku iznose svoje mišljenje o aktuelnoj situaciji u zemlji.
Već krajem jula lokalni mediji preneli su izjavu gradonačelnika Zaječara Boška Ničića da će hedlajneri biti poznati tek nakon sednice organizacionog odbora, te da su, za sada, dogovori postignuti samo sa Ribljom Čorbom i Whitesnake Experience By The Members Of Whitesnake.
Zaječarska „Gitarijada“ biće održana od 28. do 30. avgusta.
Nije tačno da penzije nikad nisu bile veće, kažu penzioneri Niša, i traže povećanje penzija od 60 odsto prosečne zarade. Kažu i da je njihov uticaj na političko odlučivanje marginalizovan
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je u poslednjih deset godina izgubila više od 660.000 stanovnika. Istovremeno, prosečna starost građana raste, a broj novorođenih beba opada, što ukazuje na ozbiljne demografske izazove
Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd najavilo je da će tokom avgusta raspisati novi tender za nabavku autobusa na gas. Razlog za raspisivanje ove javne nabavke je činjenica da je prethodna poništena, i to jer su dve firme podnele žalbu. GSP će obema firmama morati da plati po 120.000 dinara
Još jedan simbol Beograda mogao bi uskoro da ode u istoriju – tramvajska linija broj 2. Plan gradske uprave da zatvori Parisku ulicu izazvao je revolt građana i organizacija koje za vikend izlaze na protest upozorenja
