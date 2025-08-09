Posle Zrenjanina, Goblini su ostali i bez nastupa na „Gitarijadi“ u Zaječaru, a bend poručuje da razlog nije teško pogoditi. Otkazivanje dolazi u trenutku kada Goblini otvoreno kritikuju društvene prilike u zemlji

Nastup Goblina na 58. zaječarskoj „Gitarijadi“ je otkazan, saopštio je bend na društvenoj mreži Fejsbuk.

„Otkazali su nam i Zaječar. Mislimo da znate zašto. Idemo do kraja! Ima nas!“, navodi se u objavi benda.

Nakon otkazivanja koncerta u Zrenjaninu, ovo je drugi otkazani nastup popularnog pank-rok benda.

Prethodno su mediji početkom juna objavili listu hedlajnera 58. zaječarske „Gitarijade“, a među najavljenim bendovima bili su i popularni Goblini.

Kako piše Glas Zaječara, mnogi su gotovo sa nevericom dočekali ovu vest, imajući u vidu da Goblini bez dlake na jeziku iznose svoje mišljenje o aktuelnoj situaciji u zemlji.

Već krajem jula lokalni mediji preneli su izjavu gradonačelnika Zaječara Boška Ničića da će hedlajneri biti poznati tek nakon sednice organizacionog odbora, te da su, za sada, dogovori postignuti samo sa Ribljom Čorbom i Whitesnake Experience By The Members Of Whitesnake.

Zaječarska „Gitarijada“ biće održana od 28. do 30. avgusta.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.