„Srbijo, da li se čujemo?“

06.septembar 2025. I.M./M.L.J.

Državni teror u Novom Sadu

Policija je razbila protest u Novom Sadu na koji su pozvali Studenti u blokadi. Dok kritičari režima Aleksandra Vučića govore o državnom teroru i do sada neviđeno brutalnoj intervenciji Žandarmerije i Policijske brigade, o primeni gole sile, predsednik Srbije govori o pobedi nad blokaderima-teroristima. "Vreme" je zabeležilo sve značajne događaje koji su se odigrali u petak