Dvadesetak osmaka škole „Ćirilo i Metodije“ ne dolaze na nastavu, zato što im učenik koji je suspendovan preti nožem i fizički ih napada

Mnogi roditelji učenika osmog razreda Osnovne škole „Ćirilo i Metodije“ u Beogradu odlučili su da decu ne šalju na nastavu, zbog bivšeg učenika koji im preti nožem. Kako je objavio „Blic“, roditelji tvrde da je taj učenik poznat po problematičnom ponašanju, i da je još u decembru prošle godine prijavljeno da je tadašnji sedmak doneo nož u školu i pretio drugoj deci.

Škola minimizira problem

Škola je prvo demantovala da ima takvu vrstu problema, ali je dečak posle izvesnog vremena ipak suspendovan sa nastave. Ove godine nasilje je kulminiralo – rekli su roditelji za „Blic“.

Kažu da on nesmetano dolazi na veliki odmor, ulazi u školsko dvorište bez ikakvih problema i tu sačekuje decu, kao i posle škole na putu do kuće, traži novac i preti. Tvrde da imaju sačuvane glasovne poruke koje to dokazuju i čekaju da neko reaguje.

Roditelji svedoče da škola pokušava da minimizira nasilje, smatra da su to dečačke čarke. Tvrde i da on u školu dovodi ekipu starijih momaka sa fantomkama, kao i da u školsko dvorište može da uđe bilo ko bez kontrole zato što nema policajca,.

U školi smatraju da su preduzete sve potrebne mere, a u ministarstvu – da su uključeni svi nadležni organi.

Sve je po propisu

mo bez panike„Škola uvek ulaže ogromnu energiju u rešavanje problema, obraća se institucijama kojima treba da se obrati, uključuje spoljašnju mrežu zaštite i uvek poziva roditelje na saradnju i poverenje, pa tako i u ovom slučaju. Saradnja nije uvek moguća, jer pojedini roditelji govore o saradnji i poverenju, ali odluke donose samostalno. Budite uvereni da je škola preduzela i da i dalje preduzima sve što je neophodno u okviru njene nadležnosti kako bi zaštitila svako dete – naveo je „Blicu“ Ljubomir Vukmirović, direktor OŠ „Ćirilo i Metodije“.

Ministarstvo prosvete je to potvrdilo:

„Škola postupa u skladu sa propisanom procedurom u oblasti zaštite od nasilja, a Ministarstvo prosvete prati postupanje škole. S obzirom na osetljivost situacije, uključene su sve nadležne institucije, uključujući Centar za socijalni rad i policiju, a sve u cilju rešavanja situacije u najboljem interesu i očuvanju bezbednosti svih učenika“, objavilo je Ministarstvo prosvete.

Roditelji kažu da trenutno u školu ne ide dvadesetak učenika, kao i da im je razredna savetovala da ne dolaze zato što ne može da garantuje za njihovu bezbednost.