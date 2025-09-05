Firma Timecode će izraditi i postaviti interaktivne informacione table na Beogradskoj tvrđavi i Kalemegdanu za 77 miliona dinara. Na njima će biti i kamere za snimanje posetilaca

Posao od 77 miliona dinara za izradu i postavljanje interaktivnih informacionih tabli na Beogradskoj tvrđavi i Kalemegdanu dobila je firma d.o.o. Timecode iz Beograda, objavljeno je na portalu Javnih nabavki 5. septembra.

Rok za prijavu ponuđača bio je – 4. septembar. Timecode je bio jedini ponuđač.

Na portalu Javnih nabavki piše da je kriterijum po kome je Timecode dobio ovaj posao od 77 miliona bila – cena.

Na osnovu uslova tendera ne vidi se svrha, niti tačna funkcija tih tabli, data je samo informacija da će biti postavljene na Beogradskoj tvrđavi i u parku Kalemegdan.

Ili 13 ili 19 tabli

U dokumentaciji ponuđača u koju je „Vreme“ imalo uvid, na nekim mestima piše da će tabli biti 13, a na nekim – 19.

Precizirano je da se radi o investicionom održavanju, zameni postojećih reklamnih tabli, te da je „predviđeno da se na Donjem i Gornjem gradu, Malom i Velikom parku Beogradske tvrđave, zamene postojeće reklamne table sa 13 (ponavljamo, nešto niže u tekstu piše da će ih biti 19) savremenih interaktivnih tabli kako bi se u svim zonama Beogradske tvrđave unapredio parkovski mobilijar“.

Piše i da, s obzirom da turisti koji razgledaju Kalemegdan ne govore samo engleski a neki ga uopšte ne govore, „ideja je da se na svakom važnijem mestu na Kalemegdanu postavi pametan ekran. Ti ekrani imaju jako veliki životni vek, otporni su na vandalizam, interaktivni su, povezani su na internet, imaju kameru“.

Table već postoje

Podsetimo da su 44 informativne turističke table postavljene na prostoru Beogradske tvrđave 2016. godine. One pružaju informacije o istorijskim objektima i znamenitostima tvrđave. Sve table su dvojezične (srpski i engleski) a tri su prilagođene i za slepe i slabovide jer uključuju i tekst na Brajevom pismu. Sve te table su još uvek tamo gde su i postavljenje i deluju da im ništa ne fali.

Ove nove će svakako biti savremenije. Njihovi ekrani će biti osetljivi na dodir, imaće USB priključak za olakšano preuzimanje materijala na telefon, sa zadnje strane table biće slika dela kompleksa na kom se nalazi uređaj.

Snimanje prolaznika

Posebno treba primetiti da će u ekrane uređaja biti postavljene i pametne kamere, koje omogućavaju prikupljanje osnovnih demografskih podataka u skladu sa važećim zakonima, dodatnu personalizacĳu sadržaja i prilagođavanje informacija specifičnim potrebama posetilaca. Ove kamere zapravo će koristiti algoritme za prepoznavanje osnovnih karakteristika, poput starosne grupe i pola, kako bi se sadržaj dodatno prilagodio ciljnoj publici.

Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu kaže da „sama činjenica da se ljudi snimaju nije zabranjena, ali: mora biti jasno označeno da postoji kamera i da se vrši analiza. Podaci se moraju koristiti isključivo u statističke svrhe, bez čuvanja pojedinačnih snimaka. Snimci koji bi mogli da identifikuju osobu ne bi smeli da se skladište (već samo da algoritam izvuče anonimizovane podatke tipa: procena – žena, 30–40 godina)“.

Naglašava i da „JKP Beogradska tvrđava ili Grad Beograd moraju imati donet akt o obradi podataka i registrovanog rukovaoca“.

Aplikacija

Osim interaktivnih tabli, planirana je i mobilna aplikacija koja će posetiocima nuditi interaktivnu mapu Beogradske tvrđave, personalizovane ture, rezervaciju vodiča, audio-vodiče…

Podsetimo da je 2019. godine Turistička organizacija Srbije predstavila aplikaciju „Oroundo“ koja fokusirano obuhvata 29 tačaka od značaja u Kalemegdanu, sa multijezičnim vodičem, mapama, fotografijama i video materijalima – i predstavlja digitalnu podršku posetiocima.

Na portalu javnih nabavki nije navedena pomenuta aplikacija već samo table, a u dokumentaciji Timecode aplikacija je opširno opisana.

Elem, „Beogradska tvrđava“ će iz budžeta Grada za te informacione table platiti 77 miliona dinara.

Podsećamo da je cela rekonstrukcija Beogradskog pobednika koštala 29 miliona.

Na Company wall-u d.o.o. Timecode piše da su registrovani na beogradskoj opštini Stari Grad, da postoje od 2007. godine i da je direktor Saša Kozlica koji je i vlasnik kompanije. Pretežna delatnost ovog mikropreduzeća je proizvodnja i emitovanje televizijskog programa. Bonitetna ocena firme za 2025. godinu je A+, što je pozicionira na mesto pouzdanog aktera u svojoj industriji.

U 2024. godini kompanija je ostvarila prihod od 81.805.000,00 dinara. Ima četiri zaposlena.