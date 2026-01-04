U Beogradu od nedelje ujutro pada jak sneg, pa je nekoliko letova sa aerodroma „Nikola Tesla“ odloženo

Nekoliko letova sa aerodroma „Nikola Tesla“ je odloženo, dok se neki letovi preusmeravaju, kako se navodi na sajtu beogradskog aerodroma.

U Beogradu od nedelje ujutro pada jak sneg, a RHMZ je izdao upozorenje za period od 4. do 7. januara na vlažan sneg i ledenu kišu.

Među odloženim letovima koji su bili zakazani za 11.10 su Beč i Istanbul. Takođe, odložen je let za Pariz (11.50), Dohu (11.55) i Tivat (12.10).

Na sajtu se navodi i da je otkazan let za Amsterdam u 12.35.

Takođe, neki od letova se preusmeravaju – iz Dohe za Beograd, Štutgarta, Hamburga, Ciriha, Tivta…

Ekipe zimske službe Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put“ od jutros su u trećem stepenu pripravnosti zbog snega koji pada.

Republički hidrometeorološki zavod u subotu objavio je upozorenje.

„Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima – dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala – štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana)“, navodi se na sajtu RHMZ.

