Čista energija
Iskorak u budućnost: Više od dvadeset srpskih solarnih škola
U Srbiji ima više od 20 solarnih škola u statusu prozjumera
U Beogradu od nedelje ujutro pada jak sneg, pa je nekoliko letova sa aerodroma „Nikola Tesla“ odloženo
Nekoliko letova sa aerodroma „Nikola Tesla“ je odloženo, dok se neki letovi preusmeravaju, kako se navodi na sajtu beogradskog aerodroma.
U Beogradu od nedelje ujutro pada jak sneg, a RHMZ je izdao upozorenje za period od 4. do 7. januara na vlažan sneg i ledenu kišu.
Među odloženim letovima koji su bili zakazani za 11.10 su Beč i Istanbul. Takođe, odložen je let za Pariz (11.50), Dohu (11.55) i Tivat (12.10).
Na sajtu se navodi i da je otkazan let za Amsterdam u 12.35.
Takođe, neki od letova se preusmeravaju – iz Dohe za Beograd, Štutgarta, Hamburga, Ciriha, Tivta…
Ekipe zimske službe Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put“ od jutros su u trećem stepenu pripravnosti zbog snega koji pada.
Republički hidrometeorološki zavod u subotu objavio je upozorenje.
„Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima – dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala – štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana)“, navodi se na sajtu RHMZ.
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
U Srbiji ima više od 20 solarnih škola u statusu prozjumera
Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izdao je upozorenje na ledenu kišu od 5. do 7. januara
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da se nada da do 13. ili 15. januara stigne prvih 85.000 tona nafte, da rafinerija kreće da radi 17. ili 18. januara, a da 25. ili 26. počne prerada
Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlјe, od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini, i to povremeno sa vlažnim snegom uz zadržavanje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 ccentimetara
Takozvana studija izvodljivosti za osnivanje Fakulteta srpskih studija u Nišu niti je studija niti svedoči o izvodljivosti. Više je sklepana tirada kič nacionalizma koji veruje da fakulteti služe kao bedemi protiv globalizacije i drugih proglašenih zala
Politička 2025.Godina u kojoj se desila decenija Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve