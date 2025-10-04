Crveno meteo-upozorenje je na snazi u južnim i centralnim delovima Srbije zbog obilnih padavina. U nižim predelima može pasti više od 100 litara kiše po kvadratnom metru. Na najvišim planinskim vrhovima se očekuje preko pola metra snega. Vanredno u Ivanjici, Novoj Varoši, Medveđi i u delu Arilja

U Srbiji će ujutro biti oblačno sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, dok se pre podne očekuje prestanak padavina, a od sredine dana i kratkotrajno razvedravanje sa zapada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Crveno meteo-upozorenje je na snazi u južnim i centralnim delovima Srbije zbog obilnih padavina.

Samo će na severozapadu Vojvodine ujutro biti suvo uz malu i umerenu oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano.

Pre podne će duvati slab i umeren zapadni vetar, na istoku i jak, posle podne u skretanju na slab i umeren južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura kretaće se od jedan do osam stepeni, a najviša dnevna od devet na jugoistoku do 16 stepeni na zapadu i severozapadu.

Krajem dana očekuje se novo naoblačenje, u Vojvodini tokom noći mestimično sa kišom uz skretanje vetra na severozapadni pravac.

U Beogradu će danas prepodne biti oblačno, ujutro sa slabom kišom, a od sredine dana kratkotrajno razvedravanje.

Pre podne će duvati slab i umeren zapadni vetar, posle podne u skretanju na slab i umeren južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura biće oko sedam stepeni, a najviša dnevna oko 13 stepeni.

Tokom noći sledi novo naoblačenje, pred jutro sa kišom.

EDS: Najviše problema u Raškom, Zlatiborskom, Moravičkom, Pčinjskom i Jablaničkom okrugu

Veliko nevreme, praćeno obilnim i vlažnim snegom, koje je zahvatilo pre svega brdsko-planinske predele Srbije, izazvalo je veći broj kvarova na distributivnoj mreži električne energije, pre svega zbog padova stabala drveća na distributivnu mrežu, koji su izazvani velikom količinom vlažnog snega, saopštila je EDS.

Najviše problema registrovano je u brdsko-planinskim predelima Raškog, Zlatiborskog, Moravičkog, Pčinjskog i Jablaničkog upravnog okruga.

Sve ekipe Elektrodistribucije Srbije su na terenu i u veoma teškim uslovima intenzivno rade na otklanjanju kvarova.

Većina velikih kvarova je otklonjenja, ali se zbog lošeg vremena javljaju i novi. Na teritoriji Distributivnih područja Niš i Kraljevo u ovom trenutku oko 50.000 korisnika nema električnu energiju.

Situacija na terenu se menja iz sata u sat. Poseban problem na terenu predstavljaju neprohodni regionalni i lokalni putevi, kao i obilan sneg koji i dalje pada, što znatno otežava pristup mestima kvarova.

Vanredna situacija i u delu opštine Arilje, bez struje 1.500 ljudi

Zbog obilnog snega koji je u poslednja 24 sata padao na teritoriji Arilja, na delu opštine proglašena je vanredna situacija, rekao je predsednik opštine Predrag Maslar.

„Najteže je u selima Dobrače, Bjeluša, Brekovo, Visoka, Radoševo i Kruščica, gde je preko 1.500 meštana bez struje. Sve raspoložive ekipe su na terenu i rade na sanaciji štete nastale padanjem drveća i oštećenjem dalekovoda“, rekao je Maslar.

Dodao je da je u poslepodnevnim satima zasedao je Štab za vanredne situacija, gde je i doneta odluka o uvođenju vanredne situacije u delu teritorije opštine.

Do Crne Trave nemoguće doći ni iz jednog pravca, neprohodni svi regionalni i lokalni putevi

Crna Trava ne pamti katastrofu većih razmera, kaže za RTS Slavoljub Blagojević, predsednik te opštine.

U ovom trenutku do Crne Trave je nemoguće doći ni iz jednog pravca, neprohodni su svi regionalni i lokalni putevi.

Nema ni fiksne ni mobilne telefonije, pa su praktično odsečeni od sveta.

Šteta na eneretskoj mreži je ogromna na sve strane su pokidani dalekovodi, ekipe Elektrodistribucije otklanjaju kvarove samo na mestima do kojih mogu pešice da dođu.

Visina snega u Crnoj Travi je 40 centimetara.

Opština Medveđa uvela je vanrednu situaciju

Opština Medveđa uvela je vanrednu situaciju zbog snega koji je doneo velike probleme, rekao je za RTS Rade Perović, zamenik predsednika opštine.

Zbog vlažnog i teškog snega, na elektromreži je izbilo na desetine kvarova.

Brojne ekipe elektrodistribucije su od jutros na terenu. Uspeli su da osposobe glavni dalekovod od Lebana do Medveđe.

Centar varošice ima struju, ali je bez električne energije 90 odsto sela na teritoriji opštine.

Mnogi putni pravci u brdsko-planinskom delu su neprohodni jer je sneg obarao stabla.

